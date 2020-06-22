Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı

Her yaş grubundan kişiler boş vakitlerinde sanal ortamda oyun oynamayı tercih etti. Bu da dijital oyun trafiğinde yüzde 75 artışa neden olurken, bu oyunlara harcanan paranın da yüzde 60 artmasını sağladı

Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı
22.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:03

Koronavirüs döneminde evlere kapanmak oyun şirketlerine yaradı.

Karantina dönemi oyun sektörünü hareketlendirdi. Çoğu kişinin tüm zamanını evde geçirmek zorunda olması pek çok sektörde iş gücü ya da maddi kayıplar meydana getirirken dijital oyun ve e-spor tarafında ise aksine büyük bir ilgi ve hasılat rekoru haberleri gelmeye başladı. Tüm bu yaşananlar bir kez daha oyun sektörün önemini gözler önüne serdi. Bunun en güzel örneklerinden biri de yerli mobil oyun şirketi Peak'in dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga'ya 12 milyar TL'ye satılması oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Next in Game tarafından hazırlanan "Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri" raporuna göre karantina döneminde dijital oyun trafiklerinde yüzde 75 artış yaşandığını söyledi. Kara, "Rapordaki diğer önemli bir veri karantina sürecinde dijital oyunlara harcanan paranın geçen yıla göre yüzde 60 artması oldu. Dolayısı ile bu veriler daha önceden büyük bir potansiyel olarak görülen dijital oyun sektörünün kişilerin ilgisi doğrultusunda daha da güç kazandığını gösterdi. Ayrıca Peak'in de Zynga'ya yaklaşık 12 milyar TL üzerinde bir rakama satışı, ülkemizde bu sektöre yatırım yapmanın artık kaçınılmaz olduğunu işaret ediyor" dedi.

Kaykay oyunu ile geometrik şekiller tanıtılıyor

Dijital oyunlar, ciddi oyunlar ve oyunlaştırma uygulamaları ile de karşımıza çıkıyor. Ciddi oyunlar, eğlence amacının yanı sıra farklı amaç ve becerileri ön plana alan oyunlar olarak adlandırılıyor. Oyunlaştırma ise oyun içi elementlerin oyun dışı alanlarda kullanılması olarak tanımlanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak her iki alana da yatırım yaptıklarının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, üniversite bünyesinde bilimsel araştırma projesi olarak geliştirdikleri kaykay oyununda ilköğretim öğrencilerine geometrik şekilleri tanıma, birer ritmik sayma ve zamanı doğru okuyabilme gibi kazanımları vermeyi hedeflediklerini belirtti. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak, üniversite tarafından desteklenen projelere imza attıklarını kaydeden Kara, "Çok eski çağlardan beri ve bireysel gelişimde de bebeklik dönemlerimizden itiraben oyun her zaman hayatımızın bir parçası. Böylesine köklü altyapısı ve akademik temeli olan oyun alanına dönük araştırma ve geliştirme çalışmalarının artması en önemli hedeflerden birisi olmalı. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için eğitimin oyunla birleştirilmesi artık kaçınılmaz. Örneğin Bilgi'de bizler ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitsel oyun geliştirme ve sınıf içerisinde oyunlaştırma temelli uygulamalara öncülük ediyoruz. Ayrıca BİLGİ'nin Blackboard Learn sisteminde oyunlaştırma unsurlarını oyun tasarımı benzeri derslere entegre ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yeni teknolojilerin eğitim ortamında daha etkili kullanılmasına yönelik proje çalışmalarımız da devam edecek" açıklamasında bulundu.

Öğrencilere rozet hediyeli yöntem

Oyunlaştırmanın okul öncesi dönemden yetişkinliğe, eğitimden pazarlamaya kadar pek çok sektörde kullanım alanını barındıran bir süreç olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, şöyle devam etti: "Farklı yöntemler ile oyunlaştırma uzaktan eğitim modelinde kullanılıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitim programlarına zamanında ödev yüklemesine "artı rozet", online derse katılmasına "katılım sertifikası", online sınavda tartışma ortamında kendi fikrini ifade etmesine "girişkenlik puanı" veriyoruz. Bu yöntemler, öğrencilerin motivasyonunu ve online derslere olan tutumunu güçlendiriyor."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Haber
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son günlerde patlak veren yılan vakalarıyla ilgili uyarı! Öldürmek hastalıkları artırabilir
Son günlerde patlak veren yılan vakalarıyla ilgili uyarı! Öldürmek hastalıkları artırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Kadir Ekinci Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:05:53. #1.15#
title