Hercai: Azize kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir?
ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile bululşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azize Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir?
Ayda Aksel'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azize Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir? İşte detaylar haberimizde...
HERCAİ: AZİZE ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?
Hercai dizisinde Nasuh Şadoğlu karakterini "Ayda Aksel " canlandırıyor. Ayda Aksel'in dizideki karakterinin adı "Nasuh Şadoğlu"dur.
HERCAİ: AZİZE ASLANBEY KİMDİR?
Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.
HERCAİ: AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel, (d. 31 Ekim 1962 - İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
FİLMOGRAFİSİ
Filmler
Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
TV dizileri
Hercai - 2019- (Azize Aslanbey)
Gülperi - 2018 (Ayten)
Dudullu Postası - 2018
Tutsak - 2017
Poyraz Karayel 2016-2017
Kördüğüm - 2016
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil)
Yalancı Bahar - 2011
Gönülçelen - 2010-2011
Esir Kalpler - 2006
Hatırla Sevgili - 2006
Adı Aşk Olsun - 2004
Kıvılcım - 1999
Kurtuluş - 1994
Yıldızlar Gece Büyür - 1991
Yaprak Dökümü - 1988
Üç İstanbul - 1983
ÖDÜLLERİ
16. Sadri Alışık Ödülleri "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer Faruk Sorak
Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın Müzikal ya da Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncusu Omuzumdaki Melek-2007
Lions Tiyatro Ödülleri En Başarılı Kadın Oyuncu Omuzumdaki Melek-2007
İstanbul Teknik Üniversitesi En Başarılı Kadın Oyuncu Omuzumdaki Melek-2007
İsmet Küntay : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü-Yarım Bardak Su-2004
Afife Tiyatro Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Ölümüne Suçlu-2003
11. Ankara Film Festivali : En İyi Kadın Oyuncu Kaçıklık Diploması-1999
10. Orhan Arıburnu Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Kaçıklık Diploması-1999