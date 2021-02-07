Hercai: Azize kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile bululşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azize Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir?

Ayda Aksel'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azize Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: AZİZE ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Nasuh Şadoğlu karakterini "Ayda Aksel " canlandırıyor. Ayda Aksel'in dizideki karakterinin adı "Nasuh Şadoğlu"dur.

HERCAİ: AZİZE ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.

HERCAİ: AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel, (d. 31 Ekim 1962 - İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

FİLMOGRAFİSİ

Filmler

Mucize 2: Aşk - 2019

Hayat Öpücüğü - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Aşk Kırmızı - 2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Bir Avuç Deniz - 2011

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Kars Öyküleri - 2010

Sınav - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Kaçıklık Diploması - 1998

Cumhuriyet - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

TV dizileri

Hercai - 2019- (Azize Aslanbey)

Gülperi - 2018 (Ayten)

Dudullu Postası - 2018

Tutsak - 2017

Poyraz Karayel 2016-2017

Kördüğüm - 2016

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil)

Yalancı Bahar - 2011

Gönülçelen - 2010-2011

Esir Kalpler - 2006

Hatırla Sevgili - 2006

Adı Aşk Olsun - 2004

Kıvılcım - 1999

Kurtuluş - 1994

Yıldızlar Gece Büyür - 1991

Yaprak Dökümü - 1988

Üç İstanbul - 1983

ÖDÜLLERİ

16. Sadri Alışık Ödülleri "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer Faruk Sorak

Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın Müzikal ya da Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncusu Omuzumdaki Melek-2007

Lions Tiyatro Ödülleri En Başarılı Kadın Oyuncu Omuzumdaki Melek-2007

İstanbul Teknik Üniversitesi En Başarılı Kadın Oyuncu Omuzumdaki Melek-2007

İsmet Küntay : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü-Yarım Bardak Su-2004

Afife Tiyatro Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Ölümüne Suçlu-2003

11. Ankara Film Festivali : En İyi Kadın Oyuncu Kaçıklık Diploması-1999

10. Orhan Arıburnu Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Kaçıklık Diploması-1999