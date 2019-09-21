Her Yerde Sen 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son bölüm izle

21.09.2019 09:35

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrolleri paylaştığı FOX'un sevilen dizisi Her Yerde Sen 14. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Demir ile Selin güzel bir ilişki yürütürken bir anda iş konusunda çiftin arası açılır. Her Yerde Sen 14. son bölüm, 15. yeni bölüm fragmanı…

HER YERDE SEN 14. SON BÖLÜM İZLE…

15. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Eylül, her şey yarım kaldığı için geri döndüğünü söylese de Demir, hiçbir şeyin yarım olmadığını belirtir. Eylül, hala Demir'i sevdiğini üzülerek de olsa açıklar. Demir'in aklı allak bullak olmuştur.

Bu derin çukurdan çıkmasını sağlayacak tabi ki onu çok seven Selin'dir. Devreye giren Vedat, Eylül'ü uyararak onu ve sevdiklerini üzmesine izin vermeyeceğinin altını çizer. Eylül kalmaya ve Demir'i elde etmeye niyetlidir. Selin ise Demir'de bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varır ve Demir ile konuşmaya hazırlanır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak'ın tarafında kalması Demir'i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin'in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin'le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir'e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak'ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.