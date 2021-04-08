Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor
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Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ - Haberler | Kültür Sanat

Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor -İsrafı önleyerek atık malzemeleri adeta sanata dönüştürüyor Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde atık malzemeleri toplayarak birbirinden güzel figürler yapan 60 yaşındaki Rıdvan Arzul, atık malzemeleri adeta sanata dönüştürdü.

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Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor

-İsrafı önleyerek atık malzemeleri adeta sanata dönüştürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde atık malzemeleri toplayarak birbirinden güzel figürler yapan 60 yaşındaki Rıdvan Arzul, atık malzemeleri adeta sanata dönüştürdü. Zanaatkar Arzul, "Her şey torunun oyuncak uçak istemesiyle başladı" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde yaşayan Rıdvan Arzul atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Her şeyin torununun oyuncak uçak istemesiyle başladığını belirten Arzul, ondan sonra atıklardan çeşitli malzemeler yapmaya başladı. Aynı zamanda israfı da önleyerek geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan Rıdvan Arzul, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı da canlandırıyor.

Bir süre sonra bu işten para kazanmaya başlayan Rıdvan Arzul, "Evimin kömürlüğünde kendime küçücük bir çalışma masası yaptım. Hurdaya atılmış tahta parçaları, cam, metal vs topluyorum. Kesiyorum, biçiyorum, boyuyorum; uçak, otobüs, kağnı arabası, gece lambası, sehpa vb yapıyoruz. Burada kullandığım aletleri de kendim yaptım, yine atık malzemeler ile" diye konuştu.

"Önceden gemi yapıyorduk"

İstanbul Beşiktaş'ta Gemi Modelci Derneği'ne üye olduğu dönemde bu işleri öğrendiğini anımsatan Rıdvan Arzul, "Evvelden dernekte gemi yapıyorduk. Fazla destek göremeyince bıraktım. Daha sonra torunun istemesiyle kendim bir tane plastik uçak aldım. Her şey onunla başladı zaten. Ondan kendim fotoğraf çıkarınca, bu sefer planlarını da kendim yaptım. Ürettiğim figürlerin çoğunu da sattım" dedi.

"Atık malzemeleri değerlendiriyorum"

Amacının atık malzemeleri ister karton, ister ağaç, ister metal, ister plastik olsun hepsini değerlendirerek geri kazandırmak olduğunu belirten Arzul, pipetlerden yaptığı şekil ölçer aletini de göstererek, "Uçakların şekillerini pipetlerden yaptığım bir cetvelle çıkarıyorum. Tamamen kendi ürettiğim bir alettir. Burada kullandığım birçok aleti de yine kendi üretkenliğim ile atık malzemelerden yaptım" şeklinde konuştu.

"Teşvik ve destek bekliyorum"

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzat tutmak amacıyla bu mesleği öğrenmeye davet eden Rıdvan Arzul, "Gençlerimize hem kazanç kapısı olsun, hem de kötü alışkanlıklara yönelmesinler istiyorum. Ben aslında dışarı çalışmak istemiyorum; Muratlımıza, Tekirdağ'ımıza, Trakya'mıza bir şeyler kazandırmak istiyorum. Tabi sizlerin tanıtımıyla, müsaade olursa Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla bir şeyler yapmak istiyorum. Büyüklerimizden destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rıdvan Arzul ve yeğeni Ali Sedat Korkmaz'ın üretip satışa sunduğu el emeği uçak, uzaktan kumandalı yolcu otobüsü, gece lambası, kuş kafesi, kağnı arabası, yakıtlı model uçak motoru vb alıcısını bekliyor.

Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor
Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor
Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor
Her şey torununun uçak istemesiyle başladı: Çöpleri sanata dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ

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