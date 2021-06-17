Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi
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Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi Sivas'ta doğal görünümü ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak yeri olan Yıldız Şelalesi her mevsim güzelliğiyle büyülüyor Sivas'ta doğal görünümü ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak yeri olan Yıldız Şelalesi her...

Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi

Sivas'ta doğal görünümü ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak yeri olan Yıldız Şelalesi her mevsim güzelliğiyle büyülüyor

SİVAS - Sivas'ta doğal görünümü ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak yeri olan Yıldız Şelalesi her mevsim güzelliğiyle büyülüyor.

Sivas kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Beldesi sınırları içerisinde yer alan Yıldız şelalesi ve mağaraları doğal görünümü ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Eşsiz manzarasıyla yaz aylarında gürül gürül akan şelale ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor. Bozulmayan tabiatı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ve çevresi Covid-19 normalleşme döneminin başlamasıyla vatandaşların uğrak yeri oldu. Vatandaşlar, şelaleyi ziyaretin ardından bölgede gezinip, eğlenirken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Yıldız şelalesi ve mağaralarında Sivas Valiliği tarafından iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Eşsiz şelale Alaşehir olarak da biliniyor

Yıldız beldesi sakinlerinden Halil Çakmak, mağaraların Alaşehir olarak da bilindiğini belirterek" Buraları gezmeye geldik. Gördük ki Yıldız'ın doğal güzelliği olan Sivas'ımızın da iyi bir yerleşimi olarak insanlarımızın hafta sonlarına tatil olarak gelmeyi planladığı güzel bir yerimiz. Sularımızın gürül gürül aktığı, ırmağımızın gittiği, yeşillik olarak, tarih eser olarak da mağaralarımızın Akşehir'e dayandığı yerdeyiz şuan. Beton ortamından çıkıp doğa güzelliğiyle iç içeyiz şuan. Hava değişimi olarak, hafta sonuna tatil olarak iyi bir yerimiz burası. Burada şelalemiz var, mağaralarımız var. Bu mağaralar Alaşehir olarak biliniyor, Akşehir'e dayanıyor. Tarih olarak da gezip görülecek bir yer. Buraya gelen vatandaşlara küçük bir önerimiz var, bulduğumuz gibi bırakalım. Gelip buralara çöp atmayalım. Burası hepimizin" dedi.

"Huzur veren bir yer"

Ahmet Yazgan, insana huzur veren bir yer olduğunu söyleyerek, "Buraya gezmeye geldim ve görüyorum ki yeşilliği güzel, havası temiz, şelalemiz var burada güzel bir şelalemiz var, güzel bir görüntüsü var yani buranın. Mağaralar oldukça güzel. Tarihi yerler olduğunu duyduk ta geldik zaten. Doğası dikkat çekiyor, temiz hava, insana huzur veriyor buraya geldiğinde huzurlu hissediyorsun" şeklinde konuştu.

Şelale ve mağaraları gezmeye gelen Emine Özpaça ise, "Buranın çok güzel olduğunu düşündük. İnternetten resimlerine ulaştık gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşündük ve geldiğimizde mutlu olduk. Başka bir yere gitmiş olsak bunu çok beğenirdik ama bunun Sivas'ta olması ayrı bir değer. Şuanda alt yapı çalışmaları var, daha farklı ortamlar. Şelalenin kış zamanında da gelinmesini tavsiye ederim. Çünkü donduğu zamanda çok güzel görüntüler var. Sonbahar zamanında da ayrı her mevsimde ayrı güzel bir yer.

Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi
Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi
Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi
Her mevsim ayrı güzel, Yıldız şelalesinde ilkbahar mevsimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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