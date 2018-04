Erzincan'da 15 Temmuz Derneği, "Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı" kapsamında şehitler için mevlit okuttu.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla öğle namazı öncesi Cami Kebir Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi ve diğer tüm şehitler için okutulan mevlidin ardından hatim duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatim programının üçüncüsünü Erzincan'da düzenlediklerini belirterek, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz, Güneydoğu, Afrin, Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları vatan yapmak için kanını, canını gözünü kırpmadan, kahramanca feda eden tüm şehitlerimiz için hatim duaları yapıyoruz." dedi.

Dernek olarak 15 Temmuz ruhunu diri tutacak ve nesilden nesle aktaracak tüm faaliyetlerin bizzat içinde olacaklarını vurgulayan Şebik, şunları söyledi:

"15 Temmuz Derneğinin malumuz mottosu, vatan millet aşkını unutmamak, unutturmamak. Biz bu düsturla 15 Temmuz'u nesilden nesle aktaracak her türlü programı icra etmekte kararlıyız. Dernek olarak bunları ve davaları yakından takip ediyoruz. Şehit ailelerine, onların babalarına, eşlerine, çocuklarına dokunduğumuz her an, yaptığımız her program bizim için bir başka programa göre çok daha anlamlı. Herkesin zihnine şunu kazıyacağız, Türkiye bir ve beraber. Türkiye bu coğrafyanın lideri konumunda bir ülke ve artık Türkiye'de kimse geri dönüşü beklemesin."

15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün babası Yaşar Gündüz ise oğlunun Türkiye'nin ve Erzincan'ın gururu olduğunu ifade ederek, Çanakkale şehitlerini unutmadıklarını, 15 Temmuz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Gündüz, 15 Temmuz Derneğine, düzenlediği anlamlı programdan ötürü teşekkür etti.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Program sonunda katılımcılara mevlit şekeri ikram edildi.