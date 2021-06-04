Hemşire çiftin salgın nedeniyle ertelenen düğünü bir yıl sonra yapıldı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en yoğun döneminde, koruyucu ekipman nedeniyle yüzünde oluşan izlerle çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen yoğun bakım hemşiresi Seher Altuncu ile meslektaşı Ersan Bıçak'ın,...

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en yoğun döneminde, koruyucu ekipman nedeniyle yüzünde oluşan izlerle çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen yoğun bakım hemşiresi Seher Altuncu ile meslektaşı Ersan Bıçak'ın, salgın nedeniyle erteledikleri düğün bir yıl sonra yapıldı.

Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Altuncu ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Bıçak, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir tesiste düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Sınırlı sayıda katılımcıyla ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen düğün töreninde Altuncu ve Bıçak'ın nikahı, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok tarafından kıyıldı. Genç çiftin nikah şahitliklerini de arkadaşları ve yakınları yaptı.

Başkan Tok, törenin ardından evlilik cüzdanını Seher hemşireye takdim etti.

"Bir birliktelik kurarken diğerlerini kaybetmeyelim"

Hemşire Seher Altuncu, törenden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla, 4 yıldır süren birlikteliklerini evlilikle sonlandırdıklarını anlatan Altuncu, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde sürekli birbirimize destek olduk. Stresli dönemleri birlikte atlattık. Şimdi de herkesin rızasıyla, gönül rahatlığıyla bu birlikteliğimizi inşallah sürdüreceğiz. Biz düğünü daha önceden yapmayı düşünüyorduk ama araya pandemi girdiği için gerekli şartlar oluşmadığından ertelemek durumunda kalmıştık. Şimdi yasakları ve kuralları esnettikleri için düğünümüzü yapmak istedik."

Altuncu, salgın döneminde düğün yapacaklara da çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Düğün sezonu açıldı. Herkes sevdiği insanla bir birliktelik kurmak istiyor ama bunu yaparken etrafımızdaki insanları koruyarak ilerleyelim ki bir birliktelik kurarken diğerlerini kaybetmeyelim. Herkesin, tedbirlere uyarak bu süreci aynı şekilde devam ettirmelerini rica ediyorum. Maskeye, sosyal mesafeye ve hijyenlerine aynı şekilde devam etsinler. Biz de düğünümüzde bunlara önem verdik. Maskeyle yaptık, masalara kolonya ve dezenfektan koyduk. Bunu esneten insanlar olacaktır belki ama onları uyaracağız. İnşallah kazasız, belasız atlatacağız. Düğün yapmak isteyenlerin bunlara uymalarını rica ediyoruz."

Damat Ersan Bıçak da çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Seher hemşireyi çok seviyorum. Zaten 4 yıldır birlikteyiz. Bu birlikteliği de evlilikle sonlandırıyoruz. Aslında başlangıç yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının simgesi haline gelen Seher hemşireyle evlenmek, yola çıkmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay