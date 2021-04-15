Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu'nden flaş itiraflar!
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Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu'nden flaş itiraflar!

Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu'nden flaş itiraflar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kuyucuoğlu, hemcinsiyle aşk yaşaması ve gelecek planları hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu

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Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda kadın arkadaşıyla öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaşması hatırlatılan Senem Kuyucuoğlu, "Evet öpüştüğümüz doğrudur. Kendisi benim sevgilim olur. Nişantaşı'nda aynı evde yaşıyoruz. Bana göre çok cici bir kız. Aynı zamanda bir tarafı Rus diğer tarafı İranlı olduğu için onu çok kıskanıyorum" açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

İŞ HAYATINA ATILDI

İş hayatına atıldığını söyelyen Kuyucuoğlu, "Bir prodüksiyon şirketine ortak oldum. Ayrıca sevgilimle ortak bir iç çamaşırı markası da kurduk. Hedefimiz tüm dünyaya açılmak" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM ALT ÜST OLDU"

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"RENCİDE EDİCİYDİ"

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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