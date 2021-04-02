Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar
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Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar

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Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Durakta Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği hayata geçti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Durakta Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği hayata geçti. Etkinlik kapsamında durakta bekleyen vatandaşlar telefonlarından karekod okutarak oyun oynayabilecek.

Kırşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu ortaklığında yapılan proje ile vatandaşlar şehir merkezinde bulunan akıllı duraklarda karekod okutarak oyun oynayabilecek. Projenin uygulanması ve amacını anlatan Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Polat, asılan afişlerle oyunlar hakkında halka bilgiler sunulduğunu ve karekodlarla oyunların nasıl olacağının bilgisinin sunulduğunu söyledi.

500 öğrenci 23 öğretmen katılımıyla proje geliştirildi

Kırşehir'de hayata geçen Mind and Intelligence Games Everywhere (Akıl ve Zeka Oyunları Her Yerde) projesinin 10 aydır yürütüldüğünü belirten Şehit Ömer Halis Demir İlkokul öğretmeni Handan Yüce, "Öğrenci ve öğretmenlerle ortak çalışmamız bu proje, proje ile birlikte akıl ve zeka oyunlarının her yerde oynanmasını sağlamak. Özellikle pandemi sürecinde veli ve öğretmenlerimizle birlikte aktif, verimli, güzel kaliteli zaman geçirmeyi amaç edindik" dedi.

Projenin faydalı olacağını düşünen Kırşehirli vatandaş Metin Topak, Belediye duraklarında olan çalışmanın çocuklar için faydalı olacağını belirtti. Senem Turcan adlı vatandaş ise çocukların gelişimleri için projenin katkı sağlayacağını düşünüyor. Ailesi ile proje tanıtımı sonrası oyun açan Ömer Karakoç adlı çocuk ise genellikle mangala adlı oyunu sevdiğini ve durakta beklerken sıkılmadan bekleyeceğini anlattı. Ömür Eraslan adlı genç proje için ise hem wifi var hem de oyun var dedi.

10 Aydır sürdürülen projeye Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Moldovya, Romanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler destek sunuyor. - KIRŞEHİR

Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar
Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar
Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar
Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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