Hem meslek lisesi mezunu sayılacaklar hem de iş garantileri olacak
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Hem meslek lisesi mezunu sayılacaklar hem de iş garantileri olacak

Hem meslek lisesi mezunu sayılacaklar hem de iş garantileri olacak Manisa'daki fabrikaların ara eleman ihtiyacı yapılan protokollerle karşılanıyor Uygunluk sağlayan firmalarda açılan mesleki eğitim şubeleri ile yüzde yüz iş garantisi Manisa'daki ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir...

12.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:40

Hem meslek lisesi mezunu sayılacaklar hem de iş garantileri olacak

Manisa'daki fabrikaların ara eleman ihtiyacı yapılan protokollerle karşılanıyor

Uygunluk sağlayan firmalarda açılan mesleki eğitim şubeleri ile yüzde yüz iş garantisi

MANİSA - Manisa'daki ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayan Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi, Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği ile işbirliği protokolü imzalayarak dernek binasında mesleki eğitim şubesi açacak. Açılacak şubeden mezun olacak öğrenciler hem meslek lisesi diploması, hem usta öğretici belgesi sahibi olurken, yüzde yüz iş garantisiyle de pratik eğitimlerini aldıkları firmalarda istihdam edilecekler.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus ve Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan arasında imzalanan işbirliği protokolü ile MAKİM'de eğitim şubesi açılacak. Haftada bir gün okulda 4 gün ise işletmelerde eğitim gören öğrenciler, hem lise diploması, hem ustalık belgesi almaya hak kazanacaklar ve yüzde yüz iş garantisiyle pratik eğitim gördükleri iş yerlerinde istihdam edilecekler.

İlk mezunlar 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek

İmzalanan protokolün ardından bir açıklama yapan Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus, "Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi olarak 2013 yılından itibaren Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda eğitim şubesi açıyoruz. İlk eğitim şubemizi Sarıgözoğlu firmasında açtık. Hidrolik pres ve endüstriyel kalıp fabrikalarında ayrı ayrı açtık. 2016 yılından itibaren HMS makinede Doğuş Vana fabrikasında açtık. 2017 yılında ise Maxion İnci Grupta bir eğitim şubesi açtık. Buralarda toplam 150 öğrencimiz eğitim görmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerimiz meslek lisesi oldu. Öğrencilerimiz fark derslerini görerek meslek lisesi mezunu olacaklar. 9. sınıfta 2 saat tarih dersi, 10. sınıfta 2 saat İnkılap Tarihi, 11. sınıfta 3 saati edebiyat 3 saati matematik 6 saat ve 12. sınıfta da 3 saati edebiyat ve 3 saati matematik olmak üzere 6 saat fark derslerini vererek toplam 4 yılda 16 saat fark dersi vererek meslek lisesi mezunu olacak. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında Mesleki Eğitim Merkezi olarak ilk meslek lisesi mezunlarımızı vereceğiz. MAKİM Dernek başkanımız da eğitim şubesi açmak için talepte bulundu. Durumu ilçe milli eğitim müdürlüğümüze illettik. Müfettişlerimiz tarafından rapor hazırlandı. Rapor doğrultusunda MAKİM derneğinde bulunan fabrikalarda ilk sınıfımızı açacağız. Başkanımıza bu ilgisi için çok teşekkür ederiz. İnşallah diğer büyük fabrikalarımızda da bu şekilde şube açarız." dedi.

"Kesinlikle işsiz kalma ihtimalleri yok"

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan ise, "Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği olarak 48 kurumsal üyeye sahip toplam 3 bine yakın çalışanı barındıran bir büyük çatı kuruluşu derneğiz. Biz 6 yıldır faaliyetteyiz ve çok güzel hizmetler yaptık. Şimdi eleman yetiştirme konusunda biz de bir şeyler yapalım derdine düştük ve bu konuda başvurumuzu yaptık. Eski adıyla bilinen adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi yeni adıyla Mesleki Eğitim Merkezi ve endüstri meslek lisesi mezunu ve direkt usta öğretici belgesiyle beraber mezun olduğu bir yapıdan söz ediyoruz ki bunu bilenler bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilirler. Biz bu merkezi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü içerisinde bulunan kendi dernek binamızda açacağız. Pratik dersleri üyelerimize ait iş yerlerinde görecek öğrencilerimiz. İddia ediyorum Manisa'nın en örnek eğitim merkezi olacaktır. Merkezimize gelecek ve kayıt kabulü olacak öğrencilerimiz için kesinlikle yüzde yüz istihdam garantisi veriyoruz. Her türlü servis, sosyal imkanlar, asgari ücretin üçte biri maaş minimum olmak üzere bunu sağlayacağız. İyi bir eğitim, iyi bir pratik eğitim süreci sağlayacağız. Öğrencilerimiz okuldan mezun olduklarında hem endüstri meslek lisesi diploması sahibi olacaklar hem usta öğretici belgesi sahibi olacaklar hem de pratik yaptığı iş yerinde işbaşı yapacak. Ailelerimize, gençlerimize sesleniyorum ve bu eğitime katılmaya çağırıyorum. Bununla ilgili duyurularımız da olacak. Makine teknolojisi bölümü olarak açıyoruz. Makine teknolojisi bölümü içerisinde CNC ve endüstriyel kalıpçılık bölümlerimiz olacak. Bunlar gerçekten Manisa sanayisinin ihtiyacı olan bölümler. Kesinlikle işsiz kalma ihtimalleri yok. Çok güzel şartlarda ileride de iş bulabilecekleri meslek sahibi olacaklar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

"Çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum"

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde çok önemli işlere imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah kendi öğrencilerine daha doğrusu kendi çalışanlarına orada mesleki eğitim verilecek imzalanan protokol çerçevesinde. Kaliteli, daha bilinçli, daha donanımlı öğrenciler ve çalışanlar oradan inşallah istifade edecekler. Hem başkanımıza hem de MAKİM'e şükranlarımı sunuyorum."

Şengül ayrıca Doğuş Vana Döküm San. Tic. A.Ş.'de 25, HMS Makina San ve Tic. A.Ş.'de 50, Maxion İnci San. A.Ş.'de 47, Sarigözoğlu A.Ş.'de Endüstriyel Kalıpta 40, Saç İşlerinde 33 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü söyledi. MAKİM tarafından açılacak ilk sınıfta ise ilk etapta 15 öğrenci yer alacak.

Hem meslek lisesi mezunu sayılacaklar hem de iş garantileri olacak

Kaynak: İHA

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