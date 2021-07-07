Hem Kur'an öğrenecekler hem spor yapacaklar

GSB Yaz Spor Okulları Erzurum'da tam gaz devam ederken, İl Müftülüğü'ne bağlı tüm Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerde boş zamanlarını Yaz Spor Okulları'nda değerlendirebilecek.

GSB Yaz Spor Okulları Erzurum'da tam gaz devam ederken, İl Müftülüğü'ne bağlı tüm Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerde boş zamanlarını Yaz Spor Okulları'nda değerlendirebilecek.

Erzurum'da Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesislerinde spor yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış oldukları protokol kapsamında her yıl İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm tesislerinden faydalanabiliyor. Projenin Erzurum'daki yürütücüleri olan İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de, Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerin spor yapabilmeleri için seferber oldu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, protokol kapsamında Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda spor yapmalarını sağlayacak.

Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim öğrenecekler hem de boş zamanlarını GSB Spor Okulları'nda istedikleri spor branşını seçerek değerlendirebilecek. Ayrıca Kur'an Kurslarına katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerindeki gençlik faaliyetlerine de katılabilecekler.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yapılan protokol gereği öğrencilerin hem Kur'an öğrenebileceklerini hem de spor yaparak sağlıklı ve zinde kalabileceklerini ifade ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı protokolü ilde başarı ile yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı