Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin 1 haftalık faaliyetleriyle ilgili bilgilendirdi

Trakya'da önder, Türkiye'de örnek belediyecilik için dev adımlar attıklarını belirten Helvacıoğlu, " Keşan'ı ilmek ilmek dokuyor, Rasim Ergene Caddesi'nde tam kadro çalışıyoruz. Keşan Meydan Projesi için düğmeye basıyor, Erikli Kanal Projemizi hizmete sunmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de ilk olan projemizle Keşanlı emeklilerimizi tatille, Keşanlı engellilerimizi akülü sandalyelerle buluşturduk. Belediyemize borçlarınızı yapılandırarak 30 Eylüle kadar 18 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunduk. Dezavantajlı hemşerilerimiz için evlere kadar hizmet sunup, kadınlarımızla kurduğumuz TEKKOOP ile üretimlerimizi Bulgaristan'a kadar ulaştırdık. Keşan'ı geliştirmek adına işbirliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Keşan'a yatırımlar için Edirne Vali Yardımcımızla ve Keşan'a istihdam için İŞKUR Müdürümüzle, mahalle ve köylerimiz için Muhtarlar Derneğimiz ve muhtarlarımızla buluştuk. Geçen hafta şantiyelerimizde aralıksız çalışarak, kavşaklarımızı sonbahara hazırlayarak, hal binamız için ihalemizi canlı yayınlayarak, Keşan'ımızı güzelleştirmek için Peyzaj Fuarına katılarak şehrimizi güzelleştirmenin peşine düştük. Keşan'ı kazanan üniversiteli gençlerimizden, okullarına başlayan çocuklarımıza insanımızı yalnız bırakmadık. Nikâhlarda, doğumlarda, vefatlarda Keşanlıylaydık. 'Kanımız bir Canımız Bir' diyerek Kızılay ile kan bağış kampanyası düzenlemekten, Yeşilay yöneticileriyle işbirliği yapmaktan mutluyuz. 195. yaşına erişen Zabıta Teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Emekli zabıtalarımızla bir araya gelmekten, Merhum Belediye Başkanımız Rasim Ergene ve meclis üyemiz Harun Yalçın'ı anmaktan dolayı huzurluyuz. Keşan Belediyesi olarak geçen haftaya hayatın hemen her alanında Keşan'a değer katmak ve örnek belediyecilik hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz."

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