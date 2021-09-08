Hell Let Loose yeni nesil konsollar için çıkış yapıyor

Avustralyalı stüdyo Black Matter tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan çok oyunculu bir taktik birinci şahıs nişancı video oyunu Hell Let Loose, yenil nesil konsollara dahil oluyor.

Yayıncı Team17 ve geliştirici Black Matter Party, 50'ye 50 oyunculu İkinci Dünya Savaşı temalı birinci şahıs nişancı oyunu Hell Let Loose'un yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacağını duyurdu.

Hell Let Loose, piyadeler, tanklar, toplar ve ilerleyen cephelerle 100 oyunculu açık savaş deneyimi sunan, İkinci Dünya Savaşında geçen gerçekçi, birinci şahıs nişancı oyunudur. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olan benzersiz kaynak tabanlı stratejik meta oyun temellidir. İkinci Dünya Savaşını böylesi bir ölçekte daha önce oynamadınız.

İlk olarak 27 Temmuz'da Steam üzerinden PC için piyasaya sürülen Hell Let Loose, yeni nesil konsollarda 5 Ekim'de çapraz oynama desteği ile beraber çıkış yapacak.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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HELL LET LOOSE TANITIM FRAGMANI

2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.

Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

Destansı Bir Savaş Arenası

Devasa haritalarda 50'ye 50 çok oyunculu muharebe savaşına girişin. Her biri farklı silahlar, araçlar ve ekipmanla kuşanmış piyade, keşif ve zırhlı birim türleri arasından 12 görevden birini seçin. Subay, kaşif, makineli tüfekçi, sıhhiye, mühendis, tankçı ve çok daha fazlasını oynayarak II. Dünya Savaşı muharebesini her yönüyle ele alın.

Benzersiz Gerçeklik

Hell Let Loose deneyiminin kalbinde, kendinizi II. Dünya Savaşının simgesi olmuş, gerçek ölçekli muharebe meydanlarında bulacaksınız. Tarihi araçlar, silahlar ve üniformalar ince ince işlendi, muharebe ise o günkü kadar zalim ve kanlı. Savaş, havadan fotoğraf ve uydu görüntüleri kullanılarak Unreal Engine 4 sayesinde olağanüstü ayrıntılı bir biçimde yeniden yaratılan, gerçek muharebe arazilerinin doğru ölçekli devasa haritalarında geçer.

Birlikte Savaş - Birlikte Kazan

Hell Let Loose, Öldürme ve Ölme (K/D) oranları ve yeni aşamaların açılmasından çok, ekip çalışmasına dayanmaktadır. İletişim zorunludur. Oyuncular, subayların ve komutanlarının önderliğinde, savaş meydanında stratejik hedefleri alaşağı etmek ve mevzilerini korumak adına birlikte çalışırlar. Hell Let Loose, ekip çalışması ve iletişimi gerektiren ve yalnızca kazanmak için değil, hayatta kalmak için savaşılan bir oyundur.

Benzersiz Meta oyun

Sürekli değişen, büyük muharebe meydanında düşman hatlarını kırarak zafer için savaş. Benzersiz, bölge ele geçirme meta oyunu, takımların nereye saldıracağını ve nereyi savunacağını belirlemeleri için sürekli, önemli ölçekli taktik kararlar almalarını gerektirir. Destek çağırmak, güçlü noktaları takviye etmek veya düşmanları kuşatmak için kaynakları ve erzakı yönet. Strateji, başarının anahtarıdır.