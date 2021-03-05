Helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hain için "vur" emri çıkarmıştı

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ordudaki direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Erbaş, FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için de "vur" emri çıkarmıştı.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizden biri olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'cü hainlere karşı direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. Erbaş, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için de "vur" emri çıkarmıştı.

"ONLAR TÜRK ASKERİ DEĞİL KATİL"

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN "VUR" EMRİ ÇIKARDI

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için "vur" emri çıkardığını hatırlattı. Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı'nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.

SİHA'LARDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım."

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Bingöl'den, Tatvan'a gitmek üzere havalanan uçakta hayatını kaybeden Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu komutanı olarak görev yapmaktaydı. Yozgat'lı olan Şehit Erbaş, ilk ve orta okul eğitimini de Yozgat'ta tamamladı. Askeri okulu bitirdikten sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan Korgeneral Erbaş'ın yedi ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.