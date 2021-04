Helen McCrory kimdir? Peaky Blinders oyuncularından Helen McCrory vefat etti! Helen McCrory kaç yaşındaydı, biyografisi!

Peaky Blinders oyuncularından Helen McCrory kansere yenik düşerek 52 yaşında vefat etti. Helen McCrory kimdir? Peaky Blinders Helen McCrory kaç yaşındaydı, neeril? Helen McCrory hayatı ve biyografisi nedir? Helen McCrory neden öldü? Helen McCrory filmografisi nedir?

Peaky Blinders oyuncularından Helen McCrory kansere yenik düşerek 52 yaşında vefat etti. Helen McCrory kimdir? Peaky Blinders Helen McCrory kaç yaşındaydı, neeril? Helen McCrory hayatı ve biyografisi nedir? Helen McCrory neden öldü? Helen McCrory filmografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HELEN MCCRORY KİMDİR?

Helen Elizabeth McCrory, (d. 17 Ağustos 1968) İngiliz oyuncu. Genellikle televizyon dizileri ile tanınmış bir aktristir.

Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümü mezunudur. Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynamıştır.

1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.

İLK YILLARI

Helen McCrory, Londra'nın Paddington bölgesinde doğdu. Annesi Ann Gallerli babası Iain ise Glasgowlu bir diplomattı. Babasının mesleği dolayısıyla dünyanın birçok yerinde yaşadı. 15 yaşında yatılı okulda okumak için İngiltere'ye döndü.

KİŞİSEL YAŞAMI

Helen McCrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyununda onunla birlikte yer alan oyuncu Damian Lewis ile tanıştı.Lewis ile evlenen McCrory'nin Manon adında 2006 doğumlu bir kızı ve Gulliver adında 2007 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştır. 2020 yılında Nisan ayında kocası Lewis ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için 1 milyon pound toplamışlardır.

HELEN MCCRORY NEDEN VEFAT ETTİ?

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lewis şunları yazdı:

"Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

McCrory, BBC yapımı Peaky Blinders dizisinde Polly Gray Shelby karakterini oynadı.

1968 yılında Londra'da doğan oyuncu, "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 ve Bölüm 2" ile "Harry Potter ve Melez Prens" filmlerinde de rol aldı.

Ayrıca Stephen Frears'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Queen adlı filmde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'ı canlandırdı.

McCrory ayrıca Penny Dreadful, Doctor Who ve Messiah: The Harrowing gibi pek çok yapımda da yer aldı.