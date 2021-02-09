Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu nerede çekiliyor? Dizinin çekim yapıldığı hastane nerede? Hangi şehirde, ilçede?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Hekimoğlunerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğluhangi hastanede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi ülkede, hangi ilde, hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

HEKİMOĞLU HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekilmektedir. Hastanenin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir:

Hastane İstanbul Tuzla ilçesinde bulunmaktadır.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

HEKİMOĞLU KONUSU NE?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen), bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir. Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek'i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım), Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz), Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.