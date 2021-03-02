Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 39. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 39. bölüm kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni bölümü bugün ekranlara gelecek. Hekimoğlu dizisi canlı izle! Kanal D Hekimoğlu dizisi canlı yayın izle! Hekimoğlu yeni bölüm saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 23 Şubat Salı yayınlanan 38. Bölümde İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz.

Öte yandanpoliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir. Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu'ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 39. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ateş bu kez İpek'in ilişkisini hedef alıyor!

İpek'in parfümünü değiştirmesinden dolayı hayatında yeni biri olduğundan şüphelenen Ateş, yerinde duramıyor. İpek'i akşam yemeğinde yakalıyor ve olanlar oluyor! Ateş, İpek'in randevuya çıktığı kişiye durumu bozucu pek çok şey söylüyor. İpek'in tepkisi ne olacak?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 39. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 40. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.