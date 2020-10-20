Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 22. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 22. bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 22. bölüm izle! Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'nun beklenmeyen imajı, hastanedeki herkesi şaşırtıyor. Herkes bu değişime dikkat kesilmişken, Hekimoğlu'nun aklı başka yerde. Şehir dışından gelen anne ve babasıyla yemek yiyecek olan Hekimoğlu, bu yemeği atlatmak için her yolu deniyor. Bunun yanında hastaneye yeni bir vaka geliyor. Üniversiteden yeni mezun olan genç, ani elektrik çarpması hissiyle sürekli sarsılıyor ve durumu giderek kötüleşiyor. Hekimoğlu ve ekip, hastalığın sebebini bulmaya çalışırken kökleri geçmişe uzanan bir aile dramı da gözler önüne seriliyor. İyi niyetle yapılan şeylerin nasıl felaketimiz olabileceği ortaya çıkıyor.

Hekimoğlu ailesinden neden kaçıyor? Hekimoğlu'nun annesi ve babası nasıl insanlar? Hekimoğlu genç adamın hayatını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu, İpek ile geçmişten konuşurken onu alaya alıyor!

Ateş, İpek'e geçmişten bir hatıra verir. Bu hatıra bir taştır ve İpek'in gittiği yerlerden topladığı hatıra bir taştır. Hekimoğlu'nun, bu taşı saklaması onun hoşuna gider; fakat Ateş Hekimoğlu, bu güzel anı bozmanın bir yolunu bulur.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 22. bölümü ekranlara gelecek. Dizinin ardından gelecek hafta yayınlanacak olan 23. bölüm fragmanı yayınlanacak. Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.