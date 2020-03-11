Hekimoğlu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 11. bölüm full tek parça izle! Hekimoğlu dizisi 11. Bölüm ile izleyicileri ekrana bağladı. Hekimoğlu'nu,Vahap'a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek'i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi, sorularının yanıt bulduğu Hekimoğlu 11. bölüm sonrası Hekimoğlu 11. Bölüm fragmanını merak edildi. Hekimoğlu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 11. bölüm full tek parça izle!

Salı akşamları izleyicileri ekrana bağlayan Hekimoğlu dizisi 11. bölümü ile yayınlandı. Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap'a ispiyonladığını bulmaya çalışır. Devamı merak uyandıran bölüm sonrası izleyiciler 12. Bölüm fragmanını merak etti. İşte Hekimoğlu 12. Bölüm fragmanı ve Hekimoğlu 11. Bölüm'ü!

HEKİMOĞLU DİZİSİ 11. BÖLÜM'DE NE OLDU?

Tanık koruma programındaki adamın gizlediği sır ne?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap'a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek'in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu'nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu'nu,Vahap'a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek'i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?

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HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.