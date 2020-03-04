Hekimoğlu 11. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 10. Bölüm son bölüm full tek parça izle!

04.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:09

Salı akşamları izleyicileri ekrana bağlayan Hekimoğlu dizisi 10. Bölümü ile yayınlandı. Hekimoğlu, Emre'yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu'nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır ve daha birçok merak uyandıran sorunun cevap bulduğu bölüm sornası izleyiciler 11. Bölüm fragmanını merak etti. İşte Hekimoğlu 11. Bölüm fragmanı ve Hekimoğlu 10. Bölüm'ü!

HEKİMOĞLU DİZİSİ 10. BÖLÜM'DE NE OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap'ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre'nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu'nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre'yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu'nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?

HEKİMOĞLU DİZİSİ 10. BÖLÜM, SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.