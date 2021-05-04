He park hem spor kompleksi
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He park hem spor kompleksi

He park hem spor kompleksi
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Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'nde 90 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'nde 90 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yükseltepe ağaçlandırma alanını da kapsayan büyük bir bölgeye inşa ettiğimiz parkımızda, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin yaşatılması yönünde karar aldık. Parkımızı en kısa sürede hizmete sunmak için ekiplerimiz dört bir yandan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

HEM PARK HEM SPOR KOMPLEKSİ

Keçiören Belediyesi tarafından Nursultan Nazarbayev parkındaki inşaat çalışmaları süratle devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada hizmet verecek olan halı sahanın yapımını tamamlarken basketbol sahasının yapımında sona yaklaştı. 90 bin metrekarelik alanda yürütülen toprak tesviye çalışmaları ile birlikte parka serinlik katacak olan şelalenin yapımına ise devam ediliyor. Nursultan Nazarbayev Parkı tamamlandığında içinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, kameriye, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahasının bulunduğu büyük bir park ve spor kompleksi Keçiören'e kazandırılmış olacak.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Nursultan Nazarbeyev Parkı ile Yükseltepe Mahallesi için verilen park sözünün yerine getirilmiş oluğunu söyleyerek, "Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimizi daha da güzelleştireceğimizi söylemiştik. Şuanda bu mahallelerimize yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Denetimlerimiz sırasında vatandaşımız belediye hizmetlerimizden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Her bir mahallemize eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler

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