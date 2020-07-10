HDP önündeki eylemde 312'nci gün
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HDP önündeki eylemde 312'nci gün

HDP önündeki eylemde 312'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 312'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 312'nci gün
10.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:19

HDP önündeki eylemde 312'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 312'inci günde de sürdürdü. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "11 aydır burada bekliyoruz. HDP'den herhangi bir çağrı gelmedi. Gelip burada bize bir açıklama yapmadılar. Şimdi diyorlar ki 'biz Kürt halkı için boykot yapacağız' Siz neyin boykotunu yapacaksınız?" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'OĞLUM KAÇ GEL, ASKERE, POLİSE TESLİM OL'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "Ben buradan HDP'ye sesleniyorum. Biz 11 aydır burada bekliyoruz. HDP, gelip burada bize bir açıklama yapmadı. Şimdi diyorlar ki 'biz Kürt halkı için boykot yapacağız' Siz neyin boykotunu yapacaksınız? 'Demokrasi partisiyiz' diyorlar. Ne demokrasisi? 14 yaşındaki çocuğu kaçırıp dağa götürüyorsun. Sen Kürtlerin kanı üstünde rant yapıyorsun. Diyorsun ki 'ben Kürtlerin hakkını savunuyorum'. Hangi Kürdün hakkı? O Kürt hakkı diye savunanların hiçbiri ölüyor mu? Çocuğu dağda olan var mı? Hiçbiri dağda ölüyor mu? Sadece bu garibanların çocukları dağda ölüyor. Ben Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına sesleniyorum. Bu işe bir el atsınlar. Bizim kendi paramızla maaş alıyorlar. O para kurşun oluyor, bize geri geliyor. Bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar. Onların maaşlarını kessinler. O parayla bizim üstümüzde rant yapmasınlar. Oğlum Tuncay, senin bizi seyrettiğini biliyorum. Kaç, nerede Türk askeri, Türk polisi görürsen kaç teslim ol. Onları da bulamıyorsan kaç, Peşmergelere teslim ol. Burada işkence yok. Ceza yok. Hiçbir şey yok. Kaç gel teslim ol. Seni alıp eve gideceğim. Senin oradaki arkadaşların geldi teslim oldu. Dün yine bir tane geldi teslim oldu. Kaç gel, korkma, onlar sizi korkutuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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