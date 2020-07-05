- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde
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- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde Evladı dağa kaçırılan Süleyman Aydın: "Halkın çocuklarını çalan partiden çocuklarımızı istiyoruz" "Oğlum, bu PKK'dan kimseye hayır gelmez, artık HDP-PKK'nın iç yüzünü görün" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa...

05.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:03

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde

Evladı dağa kaçırılan Süleyman Aydın:

"Halkın çocuklarını çalan partiden çocuklarımızı istiyoruz"

"Oğlum, bu PKK'dan kimseye hayır gelmez, artık HDP-PKK'nın iç yüzünü görün"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Özkan için 307 gündür eylemde olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, "307 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz ve bizlere çocuklarımızı geri getirmeyene kadar kalkmayacağız" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 307'nci gününe girdiğini ve halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi.

"Çocuklarımızı dağda ölüme mahkum ediyorsunuz"

Halkın sözde milletvekillerinin kendilerini görmezlikten geldiğini kaydeden Süleyman Aydın, "Onlar diyorlar ki belki bu aileler çekip giderler. Biz bu eylemimizden asla vazgeçmeyiz. Ey Kandil'in milletvekilleri neden bu Kürt halkınıza sahip çıkmıyorsunuz. Sizde hiç mi vicdan yok? 307 gündür Kürt halkınız kapınızda perişan vaziyettedirler. Bizim çocuklarımızı dağda ölüme mahkum ettiriyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki 'Devlet çocuklarınızı bombalıyor' devlet çocukları bombalasaydı 13 ailenin çocuğu dağdan nasıl geri gelecekti? Devletin ne kadar hassas çalıştığını biliyor musunuz ey HDP. Devlet sizin gibi değil devlet vicdan merhamet sahibidir. Sizin gibi vicdansız değildir. Devlet çocuklarımızın kurtarılması için çok hassas çalışıyor. Ben buradan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Biliyorum kendileri bizim çocukların kurtarılması için kendi çocuklarıymış gibi çalışma yürütüyorlar. İnşallah Allah'ın izniyle çocuklarımız gelir ve bu hasretlik biter evimize döneriz" diye konuştu.

"HDP 40 yıldır acıdan başka ne vermiş"

Dağdakilere ve çocuğuna teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum beni duyuyorsan gel devletine teslim ol, devletten bize zarar gelmez. Oğlum 40 yıldır bu HDP bize acıdan başka ne vermiş, sizi orada kullanıyorlar. Eğer beni görüyor ve duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun, güvenlik güçleri sizi bize hemen kavuşturur. Bütün arkadaşlarınız hepiniz teslim olun ve artık bu PKK'dan kimseye hayır gelmez. Oğlum sizi taşlarda yatırıyorlar kendileri ise gidip sıcacık yataklarında yatırıyorlar ve sizi orada ölüme mahkum ettiriyorlar. Artık bu HDP-PKK'nın iç yüzünü görün ve gelin devlete teslim olun bu hasretlik bitsin" şeklinde konuştu.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 307'nci gününde

Kaynak: İHA

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