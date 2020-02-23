: HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi - HDP Eş Genel Başkanlığına seçilen Mithat Sancar

23.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:28

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kullandı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Mithat Sancar 836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 2 oy geçersiz sayıldı.

Kongrede ayrıca Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Mithat Sancar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, HDP'yi tanımlamak için yüzlerce kelime bulunabileceğini ancak HDP'nin en başta umudun partisi olduğunu savundu. Sancar, "Şimdi inşa zamanıdır. Direnerek kazandık şimdi kazandıklarımızı inşa edeceğiz. Bu inşanın temeline demokrasi, özgürlük, barışı koyacağız. Bunları inşa etmek için artık zaman gelmiştir." dedi.

Son yıllarda büyük yaralar açıldığını ve toplumun her kesiminin yaralandığını öne süren Sancar, "Gelin öncelikle bu yaraları saracak iradeyi birlikte ortaya koyalım. Haksızlıkları giderecek bir yol planı üzerinde birlikte çalışalım. Bu çağrımız siyasi partiler, emek güçleri olsun bütün demokrasi güçlerinedir. Gelin bu yolu birlikte örelim ve önce yaraları tamir etmekten başlayalım." diye konuştu.

Sancar, "Biz barış için varız. Barış için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bedel mi ödemek gerekiyor, ona da hazırız. Barış için kim bir milim adım atıyorsa biz kilometrelerce atmaya hazırız. Bu barışı kuracağız fakat nasıl kuracağımızı da bütün toplumla müzakere ederek belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda mutabakatın Astana veya Soçi'de aranamayacağını savunan Sancar, şöyle devam etti:

"Orada yapacağınız mutabakat size hiçbir şey vermez. Tam tersine bu ülkeye ve bu bölgede daha çok kaos, kan getirir. Mutabakat arıyorsanız işte Dolmabahçe mutabakatı. Gelin oradan başlayalım. Dolmabahçe mutabakatıyla yürüyelim. Yok diyorsanız yeni mutabakat yapalım ama Soçi, Astana, Beyaz Saray'da değil, gelin Ankara, Diyarbakır, Şam, Kamışlı'da yapalım."

Sancar, HDP'nin Türkiye'nin demokratlarıyla birlikte Türkiye'yi yönetmeye aday ve talip olduğunu belirterek "Biz bu ülkeyi, Türkiye demokratlarıyla birlikte yöneteceğiz. Buna gücümüz, inancımız, birikimimiz var." dedi.

Toplumsal sorunların şiddetle çözülemeyeceğini bildiklerini vurgulayan Sancar, şunları kaydetti:

"Eğer şiddet bir ülkede ortaya çıkmışsa bunun sebeplerini görmeden ve sebepleri ortadan kaldırmadan gerçekten şiddete karşı mücadele etmek, şiddeti bitirmeye yönelik çözüm üretmek mümkün değildir. Şiddeti bitirmek için o şiddeti yaratan şartları mutlaka samimiyetle görmeli, onlarla yüzleşmeliyiz ve sonra şiddeti demokratik yollarla bitirecek, ülkeyi barışa ve özgürlüğe taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Biz, çözümün demokratik siyasette olduğundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Çözüm, siyasette, özgür ifadede, tartışmada, toplumsal müzakerededir."

Sancar ve Buldan, sonuçların açıklanmasının ardından delege ve katılımcılara teşekkür etti.

Kongrede ayrıca faaliyet raporları, mali raporlar ve HDP'nin aldığı kararlar okunarak delegeler tarafından oylandı.

HDPKongreMithat SancarPervin Buldan

Muhabir Alper Atalay,İsa Toprak,Fırat Taşdemir

Redaktör Dilara Küçükerdoğan

Yayınlayan Ülkü Parlakyıldız Karakuş

4Y-2080047423-02-2020 12: 49

TBMM

Yayınlayan Servis: İç HaberlerKategori:

Politika

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HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi

Eş Genel Başkan Pervin Buldan:

"Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz"

Eş Genel Başkan Sezai Temelli:

"Türkiye ve Orta Doğu halklarına demokrasi ve barışı getirmek için demokrasi ittifakında bir araya gelelim diyoruz"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz." dedi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, önergeyle divan eş başkanlığına Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki seçildi.

Oruç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal anlamda uçurumun dibine geldiğini öne sürdü.

Oruç'un konuşmasının ardından parti çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise kapitalizmin büyük bir kriz içerisinde olduğunu, otoriter liderlerin bunu aşmak için her yerde "savaşı" dayattığını ileri sürdü.

Demokratik bir iktidarı Türkiye halklarıyla buluşturmak için yeni dönemde mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Temelli, "Türkiye ve Orta Doğu halklarına demokrasi ve barışı getirmek için demokrasi ittifakında bir araya gelelim diyoruz. Tek adamları ve vesayet odaklarını değil, ilkelerimizi iktidar yapmak için herkesi demokrasi ittifakına katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Dolmabahçe mutabakatına" işaret ederek, bunun aynı zamanda toplumsal barış mutabakatı olduğunu savundu.

Buldan, hükümet politikalarını eleştirerek, "Karşılarında ezilen halkların ittifakı var. Cizre ile Gezi'nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır'ın, İzmir ile Hakkari'nin ittifakı var." dedi.

Demokrasi çağrıları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz." diye konuştu.

Tüm kimlik ve inançların kendini güvende hissedeceği bir anayasanın yapılması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Hiçbir kimliğin, inancın, diğerinden üstün olmadığı eşitler anayasasını yapalım. 1920'de olduğu gibi kurucu bir Meclis oluşturalım ve yeni bir dönem başlatalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreden notlar

Kongrede, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajı okundu.

Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri ile yabancı siyasi parti temsilcilerinin kongreye gönderdikleri video mesajları izletildi.

"Divan eş başkanı" Tulay Hatımoğulları Oruç, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisinin katıldığını, eski bakanlardan Ali Babacan'ın mesajının da ellerine ulaştığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede sözde "devrim şehitleri" anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Eş Genel Başkan adayları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP milletvekilleri toplu olarak girdikleri salonda, katılımcıları selamladı.

Kongreyi yurt dışından da bazı davetliler izledi. Kongrede zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinin milletvekilleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri kürsüye davet edilerek, fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA

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