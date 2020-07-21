HDP'li Sancar: Yaşanan olaylar bizi utanca ve üzüntüye boğdu
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HDP'li Sancar: Yaşanan olaylar bizi utanca ve üzüntüye boğdu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP olarak bizleri derinden sarsan, üzüntüye ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandı.

HDP'li Sancar: Yaşanan olaylar bizi utanca ve üzüntüye boğdu
21.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:23

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP olarak bizleri derinden sarsan, üzüntüye ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandı. Partimize mensup iki milletvekili, kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldiler. Kusurumuz varsa önce kendi içimizde bunların gereğini yerine getiririz. Bir eksiğimiz varsa halkımıza hesap vermekten asla kaçınmayız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancar, cinsel saldırı ile suçlanan ve partiden ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında disiplin incelemesi başlatılan Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kendilerini derinden sarstığını söyledi.

'UTANCA BOĞAN İKİ ÇİRKİN OLAY'Çelik ve Işık ile ilgili değerlendirmeler yapan Sancar, "Geçtiğimiz hafta HDP olarak bizleri derinden sarsan, üzüntüye ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandı. Partimize mensup iki milletvekili kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldiler. Böyle bir olayla ya da bu tür olaylarla gündeme gelmek elbette bizi sarsar, saflarımızda bu çirkinliklerin yaşanması elbette bizi utandırır ama HDP'nin ilkeleri sağlamdır, değerleri köklüdür" dedi.Kadın meclislerinin, partilerin omurgaları olduğunu, HDP Kadın Meclisi'nin de yaşanan bu iki gelişme üzerine hemen harekete geçtiğini vurgulayan Mithat Sancar, eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Mensur Işık'ın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlattı.'GEREKLİ KARARI VERECEĞİNDEN ŞÜPHE DUYMUYORUZ'Mensur Işık'la ilgili disiplin sürecinin devam ettiğini aktaran Sancar, şunları söyledi: "Belli usulü işlemler var, o nedenle henüz bir sonuç çıkmadı. Bu usulü işlemlerin gerçekleşmesi için belli sürelere ihtiyaç var ama Merkez Disiplin Kurulu'nun gerekli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz. Diğer çirkin olay Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Bu olayla ilgili Kadın Meclisimiz bir açıklama yaptı. O açıklamada da olayın daha önce haber alındığı, haber alındıktan hemen sonra da harekete geçildiği açıkça belirtiliyor. Bu olay haber alındığında Kadın Meclisimiz beklenileceği üzere gecikmeden araştırmasına başladı. Yine Kadın Meclisimizin açıklamasında, 'Kadınla doğrudan görüşmeler gerçekleşti. Elbette bizde kadının beyanı esastır ilkesi tartışmasız geçerli. Kadına ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı veya tacizle ilgili herhangi bir beyanı olmadığı' kayda geçirildi. Ancak daha sonra kadının savcılığa başvurduğu anlaşıldı ama bizim bundan haberimiz olmadı. Bir eksiğimiz, gecikmişliğimiz varsa budur. Bunun sebeplerini de araştırıyoruz, ortaya çıkarırız."

Kaynak: DHA

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