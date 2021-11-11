HDP'li Pekgözegü, "çocuk işçiliği" sorununun çözülmesini istedi - Haberler
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HDP'li Pekgözegü, "çocuk işçiliği" sorununun çözülmesini istedi

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
HDP'li Pekgözegü,

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Çocuk işçiliği sorunu ailelerin sorunu değildir, toplumsal sorundur.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Çocuk işçiliği sorunu ailelerin sorunu değildir, toplumsal sorundur. Toplumsal olarak sosyal devlet anlayışı içerisinde çözülmesi lazım." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Malatya'da çöken binada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuk işçiliğinin önlenmesini isteyen Pekgözegü, "Çocukların yeri iş yerleri, tarlalar, atölyeler değil, onların yeri oyun alanları ve eğitim alanlarıdır." ifadesini kullandı.

Pekgözegü, çocuk bakanlığı kurulması gerektiğini belirterek, "Çocuk işçiliği sorunu ailelerin sorunu değildir, toplumsal sorundur. Toplumsal olarak sosyal devlet anlayışı içerisinde çözülmesi lazım." diye konuştu.

Kovid-19 salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu dile getiren Pekgözegü, "Pandeminin ilk döneminde olmak üzere 497 sağlık emekçisinin, 461 aktif sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekgözegü, asistan hekimlerin de özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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