Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
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Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmalarıyla ilgili düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyanın TBMM'ye gönderilmesinin ardından partisinden istifa etti.

18.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:30

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ortaya çıkmasından hemen sonra partide bir başka skandal gün yüzüne çıktı. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Tuma Çelik ise partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DERNEKTE TECAVÜZ

Sabah'tan Kenan Kıran ve Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay şu şekilde yer aldı: Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

HDP SESSİZ KALDI

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadına rahatsızlık vermeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

RAPOR İÇİN BİR AYLIK SÜRE

İçtüzük gereği hazırlık komisyonu göreve başlamasından en geç bir ay sonra raporunu vermesi gerekiyor. Ancak, konunun ciddiyeti nedeniyle çalışmaların çok daha hızlı tamamlanabileceği belirtiliyor. Meclis'in tatile girecek olması, dokunulmazlığın kaldırılmasının ekim ayına kalmasına neden olabilecek. Ancak çalışmaların hızlandırılıp tatilden önce Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Çelik, komisyon çalışmaları sırasında gelip savunmasını da yapabilecek. İsterse yazılı savunma da gönderebilecek. Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı verebileceği ifade ediliyor.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'li Tuma Çelik hakkındaki dosyayı, nitelikli cinsel saldırı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında hazırladığı belirtildi. Bu madde, tecavüzün ispatlanması halinde 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngörüyor.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Süreç devam ederken, HDP'den yapılan yazılı açıklamada Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti. Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti. Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: "Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'den istifa etme kararını aldım." Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti

Manşet

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