HDP'li Kerestecioğlu, KEFEK bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara üye vermeyeceklerini söyledi
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HDP'li Kerestecioğlu, KEFEK bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara üye vermeyeceklerini söyledi

HDP'li Kerestecioğlu, KEFEK bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara üye vermeyeceklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara HDP olarak üye vermeyeceklerini bildirdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara HDP olarak üye vermeyeceklerini bildirdi.

Kerestecioğlu, partisinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üyesi oldukları KEFEK'in bir yılda iki defa toplandığını belirterek, "Ortada bu kadar kadın cinayeti, kadınlarla ilgili sorun, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri varken bu komisyonun toplanmaması gerçekten öncelikle anlaşılabilir bir şey değildi ama toplandığı zaman da şunu gördük: Önümüzdeki dönem oluşturulmak istenen komisyonların belirlenmesi." dedi.

Komisyon bünyesindeki İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu'nun bütün partilerin ortak kararıyla kurulduğunu dile getiren Kerestecioğlu, "Bu komisyon 1,5 yıl çalışmıştı. Çalışmalarını tamamladıktan sonra biz sürekli bu komisyonun raporunun ne olduğunu bulduğumuz her fırsatta sormaya devam ettik. Bize verilen cevap; 'rapor hazır, hazırlanıyor, basılacak.' Bugün aynı şeyi KEFEK'te sorduğumuzda bize şu açıklama yapıldı: 'Bu kadük olmuştur artık ve dolayısıyla ortada hazırlanacak bir rapor yok.' Bu, isyan ettirici bir şeydir. AKP-MHP ortaklığının 'biz yaparız, biz ederiz, tek adam ister, onun dediğini yaparız' anlayışının bir ürününü açıkça bugün yine komisyonda gördük." görüşünü savundu.

Kerestecioğlu, KEFEK bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara HDP olarak üye vermeyeceklerini söyledi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ise KEFEK'in dört ay sonra ilk defa bugün toplandığını belirterek, KEFEK'in uzun dönemdir kadınların, kadın örgütlerinin gündeminden özellikle uzak durmaya, arasına mesafe koymaya çalıştığını savundu. Taşdemir, "Biz, kadınların sorunlarını, sesini hem Meclis'te hem KEFEK'te gündem yapmaya çalıştıkça aslında çeşitli saldırılara da maruz kalıyoruz." dedi.

HDP'li Kerestecioğlu, KEFEK bünyesinde bugün kurulan alt komisyonlara üye vermeyeceklerini söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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