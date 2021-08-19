HDP'li Gergerlioğlu: "Afganistan'daki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor"
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HDP'li Gergerlioğlu: "Afganistan'daki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor"

HDP'li Gergerlioğlu: 'Afganistan'daki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Afganistan'daki insanların büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Afganistan'daki insanların büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da tedirginliğin hakim olduğunu, uçakların kanatlarına tutunarak ülkeden ayrılmaya çalışanların görüntülerini tüm dünyanın izlediğini kaydetti.

"Taliban yönetimi gerçekten çok endişe verici uygulamalara öncesinde de imza attı, şimdi de imza atacak gibi görünüyor" ifadesini kullanan Gergerlioğlu, Türkiye'nin böyle bir anlayışla ortak hareket etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Taliban anlayışının özellikle Afganistan'daki kadınların özgürlüklerini, haklarını, hukuklarını tehdit ettiğini belirten Gergerlioğlu, bu noktada gereken kamuoyunun oluşturulması ve konunun gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Gergerlioğlu, "Afganistan'daki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bunu çok yakinen görüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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