HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "PKK'nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz." dedi.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulunda dün Pençe Kartal-2 Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını, hesap vermeye değil, hesap sormaya geldiklerini iddia etti.

Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı basın bültenini okuduğunu, halkın meclisinin böyle bilgilendirilemeyeceğini öne süren Beştaş, kamuoyunda sorulan hiçbir soruya yanıt verilmediğini söyledi.

"Barış, çözüm, diyalog gibi çok temel meselelerin, asker kafasıyla, haritalarıyla açıklanamayacağını" savunan Beştaş, "Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Gara'da hesap veremediler, muhalefet hesap sordu ama onlar hesap veremediler." dedi.

Sınır ötesi operasyonlarına her zaman karşı olduklarını, tezkerelere "evet" demediklerini anlatan Beştaş, "Bu tezkereler geçmeseydi Gara'da 13 can toprağa düşmeyecekti. Gara operasyonu ya da ölümler, haritalara sıkıştırılamaz. AKP'nin kongre salonlarında geçiştirilecek bir mesele değildir. Can yakan ölümlerin yaşanmaması meselesi demokrasi, özgürlük meselesidir." görüşünü savundu.

İktidarın, Filipinler'de Moro gerillaları ile hükümet arasında ara bulucu olduğunu dile getiren Beştaş, "Bizim vatandaşlarımızın hayatı, Moro ile hükümet arasında ara buluculuk yapan iktidar için bu kadar değersiz mi?" diye sordu.

Uluslararası insan hakları hukukunun, devletlerin, çatışmanın tarafı olmayan kişileri tehlikeye düşürecek operasyonlardan kaçınmasını, yaşam hakkı için gerekli önlemleri almasını emrettiğini dile getiren Beştaş, "Alıkonulan insanların, kolluk gücünün, çatışmanın tarafı olmadığı, silahlı olmadığı, korunmaları gerektiği her türlü tartışmanın dışındadır. Operasyonla, alıkonulanlar kurtarılamaz, arabuluculukla, görüşmeyle kurtulabilirdi. Geçmişte yüzlerce kez deneyimlendi. Gara operasyonundaki soruları karartmak için İçişleri Bakanlığı '718 HDP'liyi gözaltına aldık' dedi. HDP'ye yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarının tamamı psikolojik operasyonlardır. Değil 718 kişi, 7 bin kişi de alsanız HDP bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Beştaş, "AK Parti-MHP iktidarının, sofrayı ekmeksiz, tencereyi tuzsuz bıraktığını, hayatı tatsız hale getirdiğini" iddia etti.

Bir soru üzerine Beştaş, "Kaçırılmasına tabii ki karşıyız. İnsanların yıllarca alıkonulmasına karşıyız. PKK'nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. Bunu Merkez Yürütme Kurulu kararımızda da ilk gün, saatler sonra bu çağrıyı yaptık. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk