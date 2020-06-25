HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir canlı yayında kendilerine yapılan "PKK ile aranıza mesafe koyun" çağrılarının anlamsız olduğunu belirterek "PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net söylüyorum. Olmaz da" şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
25.06.2020 07:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 07:35

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5'te konuk olduğu Ankara Bürosu programında partisinin PKK ile ilişkisi olup olmadığına yönelik soruya, "Hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle 'mesafe koyun' çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da" diye yanıt verdi.

HDP'li belediyelere kayyım atanmasından partisinin yürüyüşüne, açılım konusundan Selahattin Demirtaş davasındaki son duruma kadar çok sayıdaki konuda açıklamada bulunan Sancar, Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sorularını yanıtladı.

"PKK İLE ARANIZDA BİR KIRMIZI ÇİZGİ VAR MI?"

Güler'in "Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor. Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?" sorusuna Sancar aynen şu yanıtı verdi:

"Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle 'mesafe koyun' çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum.

"BUNU BİZE PKK MI DAYATTI, DAYATTIYSA NASIL İSPATLAYACAKSINIZ?"

Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart'ta… Bunu bize PKK mı dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız? Bizim kurumlarımız var işte ben bu örneği kaç kere verdim. Ben eş genel başkan olmasaydım, bunları bu kadar yakından öğrenmeyecektim. Gerçekten bir MYK toplantısı, 8 saat sürüyor. Yani 30 kişiyiz, 8 saat sürüyor. Her şey tartışılıyor. Her şey masaya yatırılıyor, kararlar orada alınıyor, çıkıyor.

"BİZ DİYORUZ Kİ BU ŞİDDET BİTSİN"

Şimdi mesafe koyun dediklerinde burada aslında yapılan bir iktidar ve tahakküm operasyonudur. Sizi tenzih ediyorum. Neden? Bizim ilişkimiz yok, diyoruz. Evet. Biz Kürt seçmenin oyunu alıyoruz. Çok büyük oranda oyumuz Kürt halkından geliyor. Biz Kürt sorununun çözümünün en temel mesele olduğunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki bu şiddet bitsin, silahlar sussun, demokratik çözüm olsun bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, diyoruz.

"KÜRT SORUNUNU TARTIŞMAMAK İÇİN BUNU SORUYORLAR"

Nitekim 2013-15 yılları arasında HDP, o süreç başarıya ulaşsın ve silahlar nihai olarak sussun diye çok risk aldı. O gün gidip de bu sürecin başarılı olması için uğraşan İdris Baluken bugün 18 yıl hapis almış olarak içeride yatıyor. Sırrı Süreyya Önder ceza aldı, 10 ay yattı neyse ki AYM bozdu. O dönemde her türlü riski alarak bu silahların susması için çalışan parti, şimdi o dönem bitince yok PKK'nın uzantısı… Bakın net söylüyorum. 1990'larda derin devletin Susurluk kanadının, Gladyosu'nun bir söylemidir bu. O zamanlarda hatırlayın herhangi bir milletvekili konuşturmamak için, Kürt sorununu tartıştırmamak için, bizim temsil ettiğimiz programı hiçbir şekilde kamuoyunu yansıtmamak için bunu soruyorlar. Yok şunu soruyorlar. Ya siz ne oluyorsunuz ya? Mesafe koyun…

"DEMEK Kİ 6 MİLYON İNSAN DA PKK'YA OY VERİYOR, KABUL EDECEK MİSİNİZ BUNU?"

Eğer öyleyse ben de size söyleyeyim; şimdi ortaya koyacağım belirlemeyi… Eğer bu soruyu soran herkes katılıyorsa kendiyle hesaplaşsın. 2015'te bitti bu süreç değil mi? Çözüm süreci… 2015'te seçime girdik biz yüzde 13.1 oy aldık. Sonra Kasım'a giden süreci yaşadık, bombalamaları, bizlere yönelik linçleri buna rağmen ve kampanyayı bunlar teröristlerdir, bunlar PKK'nın uzantısıdır. Bu kadar yoğun propagandaya rağmen 5.5 milyon insan gelip oy verdi mi, vermedi mi? Peki sonra 2018 24 Haziran seçimleri geldi. Yüzde 12'ye yakın oy aldık mı almadık mı? 6 milyon ediyor sadece oy olarak. Yakınıyla ailesiyle 10-15 milyon. Eğer bu konuda ısrar ediyorsa bu çevreler, kimse bunlar? Biz biliyoruz. HDP, PKK'nın uzantısı diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK'ya oy veriyor. Kabul edecek misiniz bunu? Peki o zaman 6 milyon ailesiyle birlikte 10-15 milyon insan terörist mi olacak? Biz de diyoruz ki biz siyasi partiyiz…"

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar Haber
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı Haber
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var Haber
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı Haber
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Alişan Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 07:35:08. #1.14#
title