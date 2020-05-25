HDP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
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HDP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Siyasi Partiler Kanununda değişiklik açıklamalarına ilişkin, "Kendilerinden kopacak milletvekillerine dair bir önlem gibi duruyor.

25.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:15

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Siyasi Partiler Kanununda değişiklik açıklamalarına ilişkin, "Kendilerinden kopacak milletvekillerine dair bir önlem gibi duruyor. Yasayı değiştirip bu konuda engel koyma gibi bir çaba var." dedi.

HDP'de partiler arası bayramlaşma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

Görüşmelerde, CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Deva Partisi'nden Genel Sekreter Sadullah Ergin, Gelecek Partisi'nden Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi'nden ise Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Fatih Aydın yer aldı.

HDP'nin ve partiye gönül verenlerin bayramını tebrik eden Kuşoğlu, koronavirüsün olmadığı bayramlarda bir arada olma temennisinde bulundu.

Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğini ifade eden Kuşoğlu, Siyasi Partiler Kanununda değişikliğin gündeme getirildiğini anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da çok hızlı gündem oluşturulduğunu belirterek, "Çok hayra alamet değil gibi. Kendilerinden kopacak milletvekillerine dair bir önlem gibi duruyor. Yasayı değiştirip bu konuda engel koyma gibi bir çaba var. Genel Kurulda ve komisyon aşamasında çok güçlü bir tartışma yürütmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın yasa yapımı konusunda amatör davrandığını iddia eden Beştaş, çok ayrıntılı değerlendirme yapılmadan günü kurtarmak, önlem almak için yasa yapıldığını ileri sürdü.

Deva Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin ise siyasetin tarz ve söyleminin bayramın getirdiği esenlik içinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de siyasetin dilinin çok tahripkar ve karşısındakini imha etmeye dönük olduğunu vurgulayan Ergin, "Rahatça konuşabilmeli, tartışabilmeli, fikirleri olgunlaştırabilmeliyiz. Umarım bu bayram buna hizmet etsin." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin bayramını tebrik eden ve partinin hayırlı olmasını dileyen Beştaş, "HDP olarak demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti savunarak, bu konuda kararlı durarak yürümeye devam edeceğiz. Partiniz hoş gelmiş siyaset arenasına. Bu kötü gidişatı durdurabilecek bir moment yakalayacağız. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ ise HDP eş başkanları ve parti mensuplarının bayramını kutladı.

Birlikte yaşama iradesini sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Özdağ, "Bayramlar bir muhasebe, özeleştiri imkanı sunuyor. Hep beraber bu ülkeyi daha özgür, nasıl mutlu kılabiliriz düşüncesiyle konuşalım. Geçmişte konuşamadık. Barış içinde yaşayacağımız, siyaseti bir araç olarak değerlendireceğimiz bir noktaya evrilelim. Konuşalım, anlaşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin bayramını tebrik eden HDP Grup Başkanvekili Beştaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de iletişime, diyaloğa, demokrasiye acil ihtiyaç var. Muhalefette bulunan herkesin kutuplaşmaya dur deme, demokrasiyi getirme ve sağlıklı bir gelecek sunma zorunluluğu var. Koronavirüs sürecinde bile halk arasına ciddi bir rahatsızlık var ama önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."

HDP'li Beştaş ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Fatih Aydın da bayramlaştı.

HDP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

Kaynak: AA

Politika Manşet

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