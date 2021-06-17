HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
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HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Polise teslim olan saldırgan ise ilk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dedi.

İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri duyulması sonrasında bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırgan bir süre sonra polise teslim olurken olayda bir parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN BİNAYA GİRDİM"

Gaziemir ilçesinde oturan O.G'nin 27 yaşında olduğu öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bir kişinin ölümüne neden olan zanlı, Cumhuriyet'in haberine göre "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" ifadelerini kullandı.

ESKİ BİR SAĞLIK ÇALIŞANIYMIŞ

İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

"PROVOKASYONLARA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır."

HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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