Haziranı "çevre ayı" olarak kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den farkındalık etkinlikleri

Haziranı "çevre ayı" olarak kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenledi.

Haziranı "çevre ayı" olarak kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenledi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevre bilincini teşvik etmeye yönelik izlediği küresel planlarını tüm dünyaya yansıtmanın yanı sıra fabrikalarında "çevre ayı" olarak kabul edilen hazirandaki etkinlik ve seminerlerle bu bilincin artırılmasına dikkati çekti.

Bu kapsamda çevre bilincinin artırılması hedefiyle şirket tarafından çocuklara boyama seti ve resim defteri ile 2 bin bez çanta ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ayrıca Sapanca Gölü'nde atıkları toplayıp ayrıştırarak çevre temizlik etkinliği gerçekleştiren Türkiye ekibi, "Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan" ilkesini gelecek nesillere aktarabilmek için farkındalık oluşturdu. Yine çalışanlar için Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde çevre eğitimleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fabrika Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, "Yarınlarımıza bugün alacağımız önlemlerle daha sağlıklı dünya bırakmak, hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillerimiz için gelin hep birlikte adım atalım. İçinde bulunduğumuz çevre sorunlarına karşı herkesi doğayı daha fazla korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre ayı boyunca, 2050 çevre hedefleri doğrultusunda, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması, çevresel eğitimler ve aktiviteler ile çevre bilincinin artırılarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması için atılımlarına devam etmek istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek