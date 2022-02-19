Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi - Haberler
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Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı, Sedat Erbak - Güncel
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Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi Elazığ'da göl manzarasıyla ayrı bir görsel şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Hazarfest Festival'inde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

ELAZIĞ (İHA) - Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da göl manzarasıyla ayrı bir görsel şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Hazarfest Festival'inde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde valilik koordinesinde Hazarfest Festivali düzenlendi. Hem haftasonu hem de festivalden dolayı kayak merkezine akın eden vatandaşlar, kayak, piknik ve festival alanında konser etkinliği ile halay çekerek doyasıya eğlendi.

Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

Hazarbaba Kayak Merkezi'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Güncel

Kayak Merkezi, Festival, Elazığ, Güncel, Haberler

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