Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü yaşı kaçtır? Hazar Ergüçlü dizileri nelerdir?

Hazar Ergüçlü son yıllarda genç jenerasyonda en önde gelen isimlerden birisi. Rol aldığı he yapımda tüm dikkatleri üzerinde toplayan yetenekli oyuncu Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü yaşı kaçtır? Hazar Ergüçlü dizileri nelerdir?

Hazar Ergüçlü, özellikle efsaneleşen dizi Medcezir'de ki Eylül karakterinden sonra ismini Türk oyuncularında oldukça önemli bir yere yazdırdı. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü yaşı kaçtır? Hazar Ergüçlü dizileri nelerdir?

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 yılında doğmuş Kıbrıs Türk'ü olan Hazar Ergüçlü, özellikle Kuzey Güney dizisdeki Sİmay karakteri ve MEdcezir dizisindeki Eylül karakteriyle izleyiciden tam not almıştır. 1.68 boyunda olan Hazar Ergüçlü fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Uzun zamandır yönetmen Onur Ünlü ile beraberdir.

HAZAR ERGÜÇLÜ HAYATI VE KARİYERİ

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.

HAZAR ERGÜÇLÜ ÖDÜLLERİ

18 .Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali/ En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 56. Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 24. Altın Objektif Ödülleri/ Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu başarılı oyuncunun ödülleri arasındadır.

FİLMOGRAFİ

2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter

2012 Açlığa Doymak Senâ Başrol

2013 Benim Dünyam Ayla (Ela'nın Kardeşi) Başrol

2017 Kar Müzeyyen Başrol

2018 Gerçek Kesit: Manyak Yardımcı Karakter

2018 Ahlat Ağacı Hatice Karasu Başrol

2018 Her Şey Seninle Güzel Melisa Başrol Dizi

2011-2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter

2013-2015 Medcezir Eylül Buluter Başrol

2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz Başrol

2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran Başrol

2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun Başrol

2018 Dudullu Postası Melis Başrol

2018-2020 Hakan: Muhafız Zeynep Başrol

2020 Alev Alev Çiçek Başrol

KUZEY GÜNEY DİZİSİ

Dizide yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan, iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikâyesi anlatılmıştır.

Kuzey sert, asabi ve agresif yapılı, ama aynı zamanda kalbi yumuşak biridir. Ağabeyi Güney ise mantıklı, çalışkan, hedefleri büyük olan birisi olup, sürekli kardeşinin kendisine bağ olmasından şikayetçidir. Bir gün Kuzey ve Güney bir trafik kazası yaparak bir kişiyi öldürürler. Direksiyonda olan Güney'in ertesi gün üniversite sınavı olmasından dolayı kendini suçlu hisseden Kuzey, ağabeyinin yerine suçu üstlenir ve hapis yolunu tutar. Hikâye, bundan sonra başlar.

MEDCEZİR DİZİSİ

Medcezir, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından geliştirilen televizyon dizisi. Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin baş rolünde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice'yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı.

Medcezir'in prömiyeri 13 Eylül 2013 tarihinde Star TV'de yapıldı. Aldığı başarılı reytingler sonucunda ikince sezonda devam etmesine karar verildi ve ikinci sezon 12 Eylül 2014'te başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, dizinin üçüncü sezonda da devam edebileceğini açıkladı. Ancak ikinci sezonda alınan düşük reytingler sonucunda dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin sona ereceğini açıkladı. Dizi, 12 Haziran 2015'te yayınlanan 77. bölümüyle sona erdi.

Dizi, olumlu eleştiriler almasının yanı sıra dünyanın en başarılı yapımları arasında yer aldığı söylendi ve birçok kez orijinalinden daha iyi olduğu yorumları yapıldı. Ayrıca dizi, "en iyi kadın oyuncu", "en iyi erkek oyuncu", "en iyi yönetmen" ve "en iyi dizi müziği" kategorilerinde altısı Altın Kelebek Ödülü ve biride Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "en iyi dizi" kategorisinde ikincilik ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.