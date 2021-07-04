Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı
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Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'da yer alan Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Hemen alarma geçildiği ve bölgeye ekiplerin sevk edildiği patlamanın neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'da bulunan, dünyanın en büyük gölü veya tam teşekküllü bir deniz olarak sınıflandırılan Hazar Denizi'nde çok şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Patlamanın şiddetine ilişkin ilk fotoğraflar da geldi. Atom bombasını andıran patlama sonucunda, gökyüzünün bir anlığına kızardığı görülüyor. Fotoğraflar, yaşanan olayın ciddiyetini de gözler önüne sermiş oldu. Büyük patlamanın, bölgedeki doğalgaz sahası çalışanlarını dahi korkuttuğu belirtildi.

SOCAR'DAN PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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