Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hazal Kaya oynadığı filmler ve diziler nelerdir?

Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hazal Kaya oynadığı filmler ve diziler nelerdir? Hazal Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HAZAL KAYA KİMDİR?

Leyla Hazal Kaya (d. 1 Ekim 1990, İstanbul) Türk dizi oyuncusudur.

Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat'ta büyüdü.

1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu.

Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

14 Ocak 2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı.Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler.

Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Ancak dizi iyi reyting almadığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı.

Fakat dizi 13. bölümde final yaptı. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014'ün en önemli isimlerini seçen ichaps'te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.

Ayrıca yine 2015 yılında Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı.Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan reyting sonuçları ve resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır.

Ayrıca "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Yine Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır.Mayıs 2016 itibaren listede 6. sıradan 5. sıraya yükseltti. En güzel 10 kadını 2016 listesinde de 5. sıradadır.

İlk olarak bir şeker firmasının reklamıyla ekranlara gelen Hazal Kaya hazır kahveden hijyenik pede, GSM operatöründen bisküviye, çoraptan deterjana kadar birçok markanın reklam yüzü oldu. 2014 yılında Malezya'da bir güzellik markasının reklamı için kamera karşısına geçti. Hazal Kaya'nın rol aldığı güzellik ürünü reklamı, Arap ülkelerinde yayınlandı.Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile aşk yaşamaktadır.

DİZİLER

2006 Sıla

2006 Taşların Sırrı

2006 Acemi Cadı

2007-2008 Genco

2008-2010 Aşk-ı Memnu

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011-2012 Adını Feriha Koydum

2012 Son Yaz-Balkanlar 1912

2013 A.Ş.K.

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2017 Utanmazlar

SİNEMA FİLMLERİ

2011 Çalgı Çengi

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 Ay Büyürken Uyuyamam

2012 Bu Son Olsun

2013 Mavi Dalga

2014 İtirazım Var

2016 Kırık Kalpler Bankası