Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp
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Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp

12.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:56
Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp

Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıpANTALYA'da hayvanseverlerin parkta beslediği 12 köpek yavrusundan 2'si zehirlenerek öldürüldü, 4'ü ise kayboldu.

Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp

ANTALYA'da hayvanseverlerin parkta beslediği 12 köpek yavrusundan 2'si zehirlenerek öldürüldü, 4'ü ise kayboldu. Belediye ekipleri ölen köpekleri incelemek üzere götürürken, polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlenirken, 4'ü ise kayboldu. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 2'sinin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.

Aynı bölgede daha önce de beslediği köpeklerin zehirlendiğini belirten Duygu Nebioğlu, bir an önce şüphelilerin bulunmasını istedi. Nebioğlu, "Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz hayvanseverler olarak onlara yerler yaptık. Bu hayvanları bu noktaya kadar taşıdık. Şimdi ise zehirlediler" diye konuştu.

Kayıp olan köpekleri bulmak için çöp konteynerlerinin içini kontrol eden Nebioğlu, zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayetçi oldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen köpek yavruları belediye ekipleri tarafından alınarak, incelenmek üzere götürüldü.

Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp
Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp
Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp
Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp
Hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlendi, 4'ü kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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