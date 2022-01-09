Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da köpeklerin barındığı kulübeyi yıkmaya çalışan Kazım T.'yi (73) engellemeye çalışan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş (57), başına aldığı balta darbesiyle ağır yaralandı. İki gün yoğun bakımda kalan Çavuş, "O an yanımda arkadaşım olmasa, belki şu an yaşamıyor olacaktım" dedi.

Olay, 7 Ocak'ta Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi Melih Akçelik, köpeklere bakmak için geldiği adreste, daha önce buranın sahibi olan ancak kamulaştırmanın ardından kendisine başka bir adreste arsa tahsis edilen Kazım T.'nin kulübeyi baltayla yıkmaya çalıştığını gördü.

Faruk Çavuş, başına balta ile vuran Kazım T.'nin tutuklanmayıp, ev hapsi ile cezalandırıldığını söyledi.