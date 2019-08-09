Hayvan pazarında adeta yaprak kımıldamıyor

09.08.2019 08:58

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan, içerisinde büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu hayvan pazarında adete yaprak kımıldamıyor. Bu yıl ki bayramdan umduklarını bulamadıklarını söyleyen besiciler, büyük marketlerde vekaleten satılan kurbanlığın kendi işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen, Ordu'daki hayvan pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanmıyor. Eskipazar mevkisinde bulunan hayvan pazarında bazı besiciler, 15 gündür beklemelerine rağmen çok az sayıda kurbanlık hayvan satışı yaptıklarını belirtiyor. Besiciler, maliyetlerin artmasına karşılık, fiyatların geçtiğimiz yıla oranla daha düşük olduğunu belirtirken, büyük marketlerde kurban olarak satıldığı belirtilen etlerin de kurbanlık satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

"2 gündür siftah yapamadık"

Ordu'daki hayvan pazarında satış yapan Enver Özdemir, bu yıl 17 tane büyükbaş hayvanının olduğunu belirtti. Şimdiye kadar 2 büyükbaş hayvan satabildiğini, fiyatların ise geçen yıla göre ucuz olduğunu iddia eden Özdemir, "Yem fiyatları artsa da kurbanlıklar daha ucuz. Pazarda da önemli bir hayvan yok. İnsanların 3'te 2'si hayvanlarını aldı, geride gelecek olan gurbetçiler de var. Hayvanlarımızı satamazsak zarara uğrarız. Şuanda talep yok, 2 gündür siftah yapamadık" dedi.

Büyükbaş hayvanların 4 bin liradan başladığını, büyüklüğüne göre fiyatının da arttığını aktaran Özdemir, "Büyük marketler kurbanlık satıyor. Devletimiz buna bir çözüm bulursa satıcıların yüzü güler. Orada insanlar ne hayvanını görebiliyor, ne de vekalet veriyor. Büyük marketlerde satılan kurbanlıklar bizi etkiliyor. Onların kurbanlıklarla ne işi var. Bunlar bizim gibi küçük esnafı bitiriyor" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar geçen yıldan daha ucuz"

Polatkan Münür Karakaya isimli besici de bu yıl 22 adet büyükbaş hayvanının olduğunu, şimdiye kadar ise 2 tanesini satabildiğini söyledi. İşlerin geçen yıllara göre bir hayli düşük olduğuna dikkat çeken Karakaya, "Gelen giden yok. Satışlarımız çok zayıf, talep yok, soran da yok. Şuanda fiyatlar da geçen yıllara göre düşük" ifadelerine yer verdi.

"Büyük marketler bu işe el attı, bizim açımızdan bu iş artık bitti"

Büyük marketlerde hisse ile kurbanlık satılmasını doğru bulmadıklarını da söyleyen Karakaya, "Hissenin kilogramına göre fiyat söyleniyor. Hayvanın kurban vasfı ile alakası yok. Hangi hayvanın hangi hisseden olduğu belli olmuyor. Sadece vatandaşlara bağış yapıyorlarsa bana göre hayır işliyorlar, kurban olur mu bilmiyorum. Ancak yapacak bir şey yok, büyük marketler artık bu sektöre de el attı. Gariban köylü bahçede bir danasını yetiştirmeye çalışır. Bu iş artık bizim açımızdan bitti. Oralarda ne hayvanını görüyorlar ne de kurbanlık olup olmayacağını. İnşallah hayırlısı olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA