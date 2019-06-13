Hayırlı Cumalar! En anlamlı Cuma akşamı mesajları

Müslümanların haftalık bayramı sayılan bir cuma gününe daha eriştik. Sevapların kat kat fazlasıyla yazıldığı, duaların geri çevrilmediği önemli bir zaman dilimidir cuma gecesi ve cuma günü. Sevdiklerimize mana yüklü, en güzel cuma mesajları göndererek onları sevindirebilir ve bu özel günün anlamını hatırlatabiliriz. Sayfamızda yazılı veya resimli olarak cuma mesajları, cuma akşamı mesajları topladık. İşte paylaşabileceğiniz en güzel cuma akşamı mesajları...

CUMA AKŞAMI MESAJLARI

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma Geceniz Hayırlı olsun.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cuma geceniz bayram tadında olsun inşallah.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cuma Akşamınız mübarek olsun.

Allaha emanet olun Güzel Bir Cuma Sabahına uyanmanız dileğiyle Cuma Gecemiz Mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cuma geceniz kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Cuma geceniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığıbu gece dualarda birleşmek dileğiyle,Cuma Gecenizi Kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.Cuma geceniz kutlu olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Cuma akşamınızmübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle cumanızı kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı cumalar.

Cuma gecen mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun,Cuma geceniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O' nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Cuma geceniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek cuma gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle cuma akşamınızı kutlarım.

Ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalara şifa, gözlere nur, gönüllere huzur, geçmişlere rahmet, evimize bereket getirsin..Hayırlı Cumalar.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cuma akşamlarımız olsun.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar. Cuma akşamınız mübarek olsun

Yarabbim! Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cuma akşamınız mübarek olsun.

Cuma akşamınız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

CUMA AKŞAMI OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

İbni Abbas'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Cuma gecesi veya günü Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah dileklerini verir."

"Her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa, onu yedinci kat gökle, yedinci kat yer arası kadar sevap verilir." (Suyuti)

Ebu Hureyre'den rivayetle: Cuma gecesi Duhan suresini okuyan, sabaha affolunmuş olarak çıkar. (Tirmizi)

Ebu Umame'den rivayetle:"Her kim cuma gecesi veya günü Duhan süresini okursa, Allahu Teala kendisine cennette bir köşk yapar.

Said El Hudri (r.a) dan rivayetle:"Her kim cuma gecesi Kehf suresini okursa, kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar."

Enes (r.a)dan rivayet edildiğine göre, cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun böyle yapana kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olacağım." (Beyhaki)