"Hayde Akçakoca'ya" sosyal medyada yoğun ilgi

Yaşanan sel felaketinde zarar gören Düzce'nin turizm kenti Akçakoca için sosyal medyada "Hayde Akçakoca'ya" sloganıyla başlatılan kampanya, üst düzey siyasetçilerden vatandaşlara yoğun destek gördü.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, 17-18 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından, meydana gelen su baskınları ve heyelanlar nedeniyle birçok turizm işletmesi zarar gördü.

Sel sularının sürüklediği yabancı maddeler nedeniyle kısa bir süre denize girmenin yasaklanması ve işletmelerdeki rezervasyon iptalleri sonucu sekteye uğrayan turizmi canlandırmak için "Hayde Akçakoca'ya" sloganıyla Akçakoca Turizm Platformu kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir öncülüğünde, Düzce Valiliği, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odası, STK'lar ve ilgili oda temsilcilerinin katılımıyla kurulan platform, ilçenin kısa filmleri ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapılan platformun açılışı sonrası sosyal medyada üst sıralarda "Hayde Akçakoca'ya" etiketiyle yer alan paylaşımlara, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım olmak üzere, çok sayıda üst düzey yönetici ile vatandaşlar katkı sağladı.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akçakoca'da kısa bir süre önce sel felaketi ve acılar yaşadık. Şimdi artık acıları, yaraları sarma zamanı. Bayramda Akçakoca'dayım. Dayanışma için ben orada olacağım. Sizleri de Akçakoca'ya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Dostlarımız Akçakoca'nın ayağa kalkması için seferber oldu"

Platformun öncülüğünü yapan Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel sonrası Akçakoca'da işletmelerin tamamında turizm anlamında büyük bir kayıp yaşandığını söyledi.

Yaşanan olayın ardından rezervasyonların iptal olduğuna değinen Keşir, "Esnafımız, turizmcimiz çok büyük bir oranda bu durumdan etkilendi. Bu durumu nasıl düzeltiriz sorusuna karşılık bu tür bir platform kurma düşüncesi oluştu ve 24 saat içerisinde ilçede çekimler yaparak sosyal medyada paylaşımlara başladık." diye konuştu.

Destek kampanyasının çok kısa sürede hazırlandığını ve kısa sürede büyük kitlelere ulaştığını anlatan Keşir, şu bilgileri verdi:

"Bu düşüncemizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızla paylaştık ve bakan yardımcımız hemen ilçeye gelerek platformun açılışını gerçekleştirdi. Kısa sürede sosyal medyada inanılmaz bir destek aldı ve çok konuşulanlar sırasında ya ilk oldu ya da ilk 3'ün içinde yer aldı. Bize bu konuda destek veren devlet büyüklerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Akçakoca'da acılarımızı paylaşan tüm dostlarımız, şimdi de Akçakoca'nın ayağa kalkması için seferber oldu. Destek veren herkese minnettarım."

Kaynak: AA