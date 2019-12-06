Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının bütün incelikleri

06.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:01

Harun UYANIK/ İstanbul, DHA 2010 yılında çatısı yanan ve restorasyonuna 2016 yılından başlanılan tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Gar binasının restorasyonu, eğer arkeolojik kazılar zamanında tamamlanırsa 2020 yılından bitecek. Garın restorasyon çalışmalarında sanata tarihçileri, mühendisler gibi pek çok alanında uzman 30 kişilik bir beyin takımı çalışıyor. Bu ekibe ayrıca, işçilerden ve teknisyenlerden oluşan yüzü aşkın çalışan eşlik ediyor.

ÇATIDA ARDUVAZ TAŞI KULLANILDI

İlk olarak 2010 yılındaki yangında neredeyse yok olan çatının restorasyonuna başlandı. Çatının tamamında aslına uygun olarak İspanya'dan getirilen siyah renkli arduvaz taşı kullanıldı. Çatıdaki çalışmalarının bitmesiyle ise saat eski yerine konuldu. Eylül ayında monte edilen saat yangından önce olduğu gibi tekrar zamanı gösteriyor.

Çatı restorasyonuna başlanmasıyla kazıkların üzerine oturtulmuş olan gar binasının temel, kolon ve güçlendirme çalışmalarına geçildi. Bütün bu çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürüldü.

VİTRAY ATÖLYESİ KURULDU Çatının tamamlanmasının ardından, gar binasının içi ve dış cephe kaplamasına geçildi. Binanın camlarında yer alan renk renk vitray süslemelere ayrı bir özen gösteriliyor. Vitraylar için Haydarpaşa Garı'nın içerisinde bir vitray atölyesi kuruldu. Atölyede tek tek vitraylar aslına uygun olarak yapılarak yerlerine takılıyor.

TAVANLAR KORUMA ALTINA ALINDIBinanın salonlarında bulunan tavan süslemeleri ve kabartmaları de yine tek tek elden geçirildi. Kabartmalar tamir edildi, renklerine uygun olarak tekrar boyandı. Aslına uygun olarak restore edilen tavanlar, restorasyon çalışması sırasında çıkan toz ve oluşabilecek kazalara karşı tavanlar oluşturulan kalkanlarla koruma altına alındı.

GAR İÇİN TAŞ OCAĞI AÇILDIHaydarpaşa Garı ilk yapıldığında dış cephesine kum taşı kullanılmıştı. Bu taşları yine aslına uygun olarak yerine koymak için Bilecik Osmaneli'nde bir taş ocağı açıldı. Bu taş ocağında kum taşları çıkarılarak, Haydarpaşa Garı'na getirildi. Tek tek işlenen taşlar dış cephede yerini aldı.

SİMGE MERDİVENLER TAHTALARLA ÖRTÜLDÜ

Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan merdivenler, Türk filmlerine defalarca konu oldu. Bu merdivenlerde çalışmalar sırasında zarar görmemesi için tahtalarla örtüldü.

Kaynak: DHA