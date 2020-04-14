Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek
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Türkiye Partisi, Haydar Baş, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa

Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek

Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

14.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:35
Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek

Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek

TRABZON - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi. Haydar Baş, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Haydar Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü. Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Haydar Baş Kimdir ?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanıydı.

Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek

Kaynak: İHA

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