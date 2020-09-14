Hayatını kaybetmeden önce çektiği video ile korona virüse dikkat çekti
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Hayatını kaybetmeden önce çektiği video ile korona virüse dikkat çekti

Çorum'da korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Ünal'ın yoğun bakım servisine alınmadan önce çektiği videoyla korona virüse dikkat çektiği ortaya çıktı.

14.09.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:50

Çorum'da korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Ünal'ın yoğun bakım servisine alınmadan önce çektiği videoyla korona virüse dikkat çektiği ortaya çıktı.

PTT'den emekli olan Yaşar Ünal, geçtiğimiz ay öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ünal, testlerinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. 12 gün hastanede tedavi gören Ünal, 10 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ünal'ın hayatını kaybetmesinin ardından yakınlarını cep telefonundan Ünal'ın yoğun bakım servisine alınmadan önce Covid-19'a dikkat çekmek amacıyla bir video çektiğini fark etti.

Ünal'ın çektiği videoda, "Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor. - ÇORUM

Hayatını kaybetmeden önce çektiği video ile korona virüse dikkat çekti

Kaynak: İHA

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