Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz darbe girişiminde, eline silah alarak valilik binası önünde verdiği fotoğrafla da biliniyor.

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 TEMMUZ POZU HAFIZALARA KAZINDI

Aksaray, Kırklareli, Aydın ve Adana Valiliği makamlarında da oturan Coş, özellikle 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ve silahla verdiği pozla tanındı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Sakarya Valiliği'ndn alıkonulmak istenen Hüseyin Avni Çoş, darbecilerin vatandaşlar tarafından binadan çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.

"MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?"

Coş, o gece gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.