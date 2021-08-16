Hayatını kaybeden Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek burktu

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü ortaya çıktı. Şarkıcının hastane odasında çekilen videodaki bitkin ve zayıflamış hali ise sevenlerini üzmüştü.

Karadeniz'in sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçının son görüntüsü de ortaya çıktı.

YORGUN VE BİTKİN HALİ YÜREK BURKTU

Geçtiğimiz sene koranavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının ölüm haberinden sonra hasta yatağında çekilen fotoğrafları da yeniden gündem oldu. Rahatsızlığından dolayı hızla kilo veren başarılı sanatçının yorgun ve keyifsiz halleri ise hafızalara kazındı.

SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Cimilli İbo, videoda "Soranlar, herkese, bütün dostlara yoğun bakımdan çıktım. Allah ne derse durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun" diyerek sevenlerine seslenmişti.