Hayati İnanç ile "Hayata Şiirden Bakmak"

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla, Giresun Valiliği tarafından başlatılan "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin ilki gerçekleştirildi.

Giresun Valiliği tarafından "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin ilki, 2 Kasım Salı günü saat: 15. 00'de Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, Yazar Hayati İnanç'ın söyleşisi ile başladı.

Yazdığı kitaplar, yaptığı programlar ve söyleşilerle sevilerek takip edilen sözün üstadı, Yazar Hayati İnanç, Giresun Valiliği'nin başlattığı "Gençlik Buluşmaları" etkinliği kapsamında Vali Enver Ünlü'nün davetlisi olarak geldiği Giresun'da öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği "Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı söyleşisi büyük beğeniyle takip edildi.

Giresun Valiliği tarafından düzenlenen söyleşiye; Vali Enver Ünlü, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Hayati İnanç, Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı.

Hayat tarzı olarak "En değerli iş insana yatırım" inancından hareketle klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşırken, TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunan İnanç'ın aynı isimli 6 kitaptan oluşan bir seti bulunmaktadır.

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