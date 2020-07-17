Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı

"Huysuz Virjin" lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu, bugün hayata gözlerini yumarken arkasında birçok güzel hatıra bıraktı. Sunduğu "Huysuz Show" programıyla akıllara kazınan Dursunoğlu, lakabının nereden geldiği ise merak konusu oldu. Dursunoğlu, yıllar önce, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini anlamıştı.

Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu,
17.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:24

Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardından birçok güzel anı bırakan Dursunoğlu, yıllarca Türk televizyonlarının bir önemli figürü hâline geldi. Sevilen "Huysuz Virjin" karakterine hayat veren usta sanatçı, bu lakabın nereden geldiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Virjin adını ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana "Ay ne huysuzsun hiçbir şey beğenmiyorsun" diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar "Virjin'in başına 'Huysuz' koy" dediler, böylece "Huysuz Virjin" oldum.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi. Seyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon'da, sonra da İstanbul'da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı. Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.

İngiliz Filoloji'sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy'de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK'da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin'in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

15 GÜNDÜR HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören usta sanatçı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti.

İlgili Haberler

Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Engin Altay Fatih Sultan Süleyman Soylu
Magazin Sıla Ezgi Mola Tuvana Türkay Merve Boluğur
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Adana Ankara Beşiktaş 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 22:24:50. #1.15#
title